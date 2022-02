Olympia-Ticker: Sander erhält letztes Startticket für Abfahrt

6.48 Uhr: Snowboarderin Morgan im olympischen Slopestyle-Finale

Freestyle-Snowboarderin Annika Morgan hat das Finale des Slopestyle-Wettbewerbs erreicht. Die 19-Jährige vom SC Mittenwald belegte in der Qualifikation Rang zehn. Die besten Zwölf der insgesamt 30 Starterinnen zogen in die Läufe ein, in denen es am Sonntag (2.30 Uhr MEZ) um die Medaillen geht.