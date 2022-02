Olympia: Geiger Kontaktperson - Frenzel darf Zimmer wechseln

Frenzel darf Hotelzimmer wechseln

Derweil durfte Frenzel mittlerweile das Hotelzimmer wechseln. Nach der Kritik an den Isolationszimmern bei den Olympischen Winterspielen hat der DOSB verbesserte Bedingungen für sein Quarantäne-Trio erreicht.

Vor allem der dreimalige Goldmedaillengewinner Frenzel darf sich über eine größere Unterkunft freuen, in der er sich angemessen auf eine mögliche Rückkehr in die Wettbewerbe in der zweiten Olympia-Woche vorbereiten kann. "Das sind sehr erfreuliche Nachrichten", sagte Dirk Schimmelpfennig. Das Isolationszimmer des dreimaligen Olympiasiegers Frenzel hatte er zuvor als "unzumutbar" bezeichnet.

"Unzumutbare" Quarantänebedingungen

Frenzels Zimmer sei zu klein gewesen, um sich für die mögliche Rückkehr in den Wettbewerb in der zweiten Olympiawoche fitzuhalten. Auch die Sauberkeit ließe laut Schimmelpfennig zu wünschen übrig.

Der DOSB hatte bereits nach den Testwettbewerben der Bob-Piloten und Rodler im vergangenen Jahr beim IOC Verbesserungen gefordert, die offensichtlich nur teilweise umgesetzt wurden.

"Großer Schock" und Hoffnung auf späteren Start

Auch Frenzel zeigte sich in einer Video-Botschaft erleichtert: "Ich habe glücklicherweise alles, was ich so brauche. Ich habe Möglichkeiten, Sport zu machen und das Essen passt soweit. Ich muss jetzt geduldig bleiben, die Covid-Werte gehen glücklicherweise auch in die richtige Richtung. So hoffe ich, bald hier rauszukommen", sagt der 33-Jährige.

Für die zweite Woche macht sich Frenzel aber noch Hoffnungen. "Ich möchte gedanklich positiv und stark bleiben, mich fit halten und dranbleiben, um die Chance zu ergreifen, falls ich diese bekommen sollte. Dann will ich ordentlich Gas geben, um hoffentlich doch mit einem positiven Gefühl hier abreisen zu können", sagt er.