Olympia 2022 - Highlights 11. Tag: Bob-Wahnsinn und vierte Ränge

Biathlon: Auch Männerstaffel nur mit Platz vier

Wieder keine Medaille in Peking für die deutschen Biathlon-Männer, obwohl sie in der Staffel zum Greifen nah war. Das Quartett um Erik Lesser in seinem letzten Olympiarennen verpasste Edelmetall denkbar knapp - in einem dramatischen Finale: Bis zum letzten Schießen war in Zhangjiakou sogar Gold greifbar, doch der Allgäuer Philipp Nawrath vergab die riesige Chance mit einer Strafrunde. Am Ende blieb für Lesser, Roman Rees, Benedikt Doll und Nawrath nach 4 x 7,5 km nur der undankbare vierte Platz. Gold ging an Norwegen vor Frankreich und dem Russischen Olympischen Komitee.