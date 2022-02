Olympia 2022 - Highlights 10. Tag: DSV-Adler im Bronze-Glück

Skispringen: Bronze für DSV-Adler im Teamspringen

Umgerechnet etwa 40 Zentimeter reichten am Ende für Bronze. Schlussspringer Karl Geiger (Oberstdorf) gelang im zweiten Durchgang kein optimaler Sprung, die DSV-Adler schienen sich schon mit Platz vier begnügen zu müssen. Doch der Olympiasieger von der Großschanze, Marius Lindvik, patzte. Es war Norwegen, das sich am Ende mit dem Blech-Rang begnügen musste. Nur der neue Olympiasieger Österreich und Slowenien waren nicht zu schlagen.

"Das war echt auf Messers Schneide heute", räumte Bundestrainer Stefan Horngacher ein. Für Markus Eisenbichler (Siegsdorf) und Constantin Schmid (Oberaudorf) war die Bronzemedaille das erste Edelmetall der Karriere bei Winterspielen.

"Ich wollte unbedingt diese Scheiß-Medaille", drückte es Eisenbichler in seiner gewohnt rustikalen Art aus, in Pyeongchang war er noch leer ausgegangen - im Unterschied zu Stephan Leyhe (Willingen), der dort Silber im Team holte. Nach Silber für Katharina Althaus (Oberstdorf) und Bronze für Geiger auf der Großschanze holten die DSV-Adler insgesamt dreimal olympisches Edelmetall in Peking.