Olympia: Historischer Dreifach-Triumph für deutsche Zweierbobs

Historischer Dreifacherfolg bei Olympia für die deutschen Bobsportler: Seriensieger Francesco Friedrich (Oberbärenburg) gewann mit seinem Anschieber Thorsten Margis auch den Zweier-Wettbewerb in Peking. Der 31-Jährige holte damit sein insgesamt drittes Olympia-Gold nach seinen zwei Triumphen 2018 in Pyeongchang. Der Fahnenträger siegte nach insgesamt vier Läufen souverän vor seinem für Stuttgart startenden Berchtesgadener Dauerrivalen Johannes Lochner mit Anschieber Florian Bauer. Lochner fehlten am Ende 49 Hundertstel auf Friedrich.

Sensationelles Bronze für oberbayerischen Nobody Hafer

Der dritte deutsche Starter Christoph Hafer (Bad Feilnbach) holte völlig überraschend Bronze. Bereits im dritten Durchgang hatte sich der 29-jährige Olympia-Debütant mit Anschieber Matthias Sommer nach vorne auf den dritten Rang geschoben. Den hielt er auch nervenstark im vierten und entscheidenden Lauf. Hafer war 1,69 Sekunden langsamer als der Sieger, distanzierte aber den viertplatzierten Schweizer Michael Vogt um 25 Hundertstel.

Friedrich: Olympia-Rekord von Lange im Visier

Bobdominator und Rekord-Weltmeister Friedrich gewann in diesem Winter insgesamt 14 von 16 Weltcuprennen im Zweier und Vierer. Der Überflieger im Eiskanal könnte mit zwei Mal Gold in Peking im großen und kleinen Schlitten nach Olympiasiegen mit Ikone André Lange gleichziehen.

Erste Olympia-Medaille für Lochner

Mit Silber holte der 31-jährige Lochner seine erste Olympia-Medaille. 2018 in Pyeongchang war er sowohl im Zweier als auch im Vierer leer ausgegangen.

Der mitfavorisierte Kanadier Justin Kripps landete nur auf Rang zehn. Auch der Russe Rostislaw Gaitukewitsch enttäuschte mit Platz acht. Rudy Rinaldi, der für Monaco startet, überraschte mit Rang sechs.