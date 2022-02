Bobpilot Lochner will aus Friedrichs Schatten

Einmal kamen Francesco Friedrich (Oberbärenburg) und der für Stuttgart startende Johannes Lochner tatsächlich gleichzeitig ins Ziel: Bei den Weltmeisterschaften 2017 in Königsee brachten sie das Kunststück fertig, auf die Hundertstel genau zeitgleich den Viererbob-Wettbewerb zu gewinnen. Sie teilten sich den Titel. Ansonsten ist die Liste der Siege von Friedrich deutlich länger als die von Lochner.

"Franz macht das perfekt", sagte Lochner noch im November in "Blickpunkt Sport". Damals gab er die Losung aus, er wolle Friedrich "in jedem Rennen kitzeln und unter Druck zu setzen, bis er einen Fehler macht." Dafür habe er über den Sommer besonders am Start gefeilt.

Keine Medaille bei Olympia 2018

Dass Friedrich nicht unbezwingbar ist, beweisen die neun Weltcupsiege von Lochner im Viererbob und fünf im Zweierbob. Dazu kamen seine vier WM-Titel von 2016 bis 2019. Bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang reichte es für Lochner allerdings nur zu Rang fünf im Zweier und zum achten Platz im Vierer.

Doch in Peking soll das anders laufen. "Minimum Silber" hatte Lochner als Ziel vor Olympia ausgegeben. Damit würde der Berchtesgadener auch mit der familiären Konkurrenz gleichziehen. Sein Onkel Rudi Lochner hatte bei den Winterspielen 1992 in Albertville schon mit Silber vorgelegt.

Lochner: "Es macht richtig Spaß auf der Bahn"

Doch vielleicht kann Lochner seinen Onkel sogar überholen. Zuletzt schien Friedrich zwar beinahe unschlagbar - auch was die internationale Konkurrenz betraf - und galt aus haushoher Gold-Favorit in Peking. Doch ausgerechnet im Abschlusstraining in Peking fuhr der Fahnenträger mit den Plätzen acht und vier nur hinterher.

Stärker präsentierte sich Lochner, der zwischenzeitlich die Bestzeit hinlegte. "Es macht richtig Spaß auf der Bahn, ich bin sehr zuversichtlich, ich schaue, dass ich vier Läufe gut runterbringe, dann können wir auch um die Medaillen mitfahren", so Lochner. Vielleicht gelingt es Lochner ausgerechnet in Peking, aus Friedrichs Schatten zu rasen.