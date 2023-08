Nico Sturm: Der stille Star zurück auf heimischem Eis

Der gebürtige Augsburger Nico Sturm ist einer der erfolgreichsten Eishockeyspieler Deutschlands: Am 26. Juni 2022 hat er mit der Colorado Avalanche die größte Eishockey-Trophäe gewonnen - den Stanley Cup. Als der erst fünfte Deutsche nach Uwe Krupp, Dennis Seidenberg, Tom Kühnhackl und Philipp Grubauer.

Als Nationalspieler hat er zudem im Sommer mit sechs Toren großen Anteil an der Silbermedaille des Deutsche Teams bei der Eishockey-Weltmeisterschaft. Und doch kennt Sturm hierzulande noch kaum jemand. Das liegt auch daran, dass Sturm Deutschland als 18-Jähriger verlassen hat. Beim Augsburger EV lernte er sein Handwerk. Ab 2009 ging er für den ESV Kaufbeuren aufs Eis, bevor er 2014 den Sprung in die USA wagte. Dort spielt er aktuell bei den San Jose Sharks.

Sturm genießt Eiszeit in Augsburg

Der Ort an dem sich Nico Sturm am wohlsten fühlt, ist trotz des Erfolgs immer noch dort, wo alles begann: Früh morgens trainiert der NHL-Star allein auf dem Eis im Augsburger Curt Frenzel Eisstadion: "Ich genieße auch ehrlich gesagt, die Zeit, ganz in der Früh, wenn es still im Stadion ist", sagt Sturm. "Es bin wirklich nur ich jetzt heute mal mein kleiner Bruder mit draußen, damit wir ein bisschen mehr passen und Schussübungen gemacht haben.“

Neben dem Eis ist Nico Sturm ausnehmend höflich, bescheiden und freundlich. Auf dem Eis allerdings beim Training geht’s zur Sache. "Ich bin dankbar, dass ich die Möglichkeit bekomme, mich auf die neue Saison vorzubereiten". Wenn er die Eiszeit bekommt, will er die auch nutzen und "dann nicht Faxen da draußen" machen.

Auch sein Bruder Timo war früher selbst im Nachwuchs aktiv. Er trainiert mittlerweile die Kids beim AEV und manchmal auch den berühmten Bruder als Passgeber und Sparringspartner: "Sonst bin ich mit den Kids auf dem Eis", so Timo Sturm. Aber, "mit so einem professionellen Spieler auf dem Eis hat Spaß gemacht.“

Eishockey hat in Deutschland riesen Sprung gemacht

Nico Sturm ist keiner, der sich in den Vordergrund drängt. Auch die Schlagzeilen im deutschen Eishockey überlässt er anderen wie Superstar Leon Draisaitl. Doch der 28-Jährige ist auch stolz drauf Teil des neuen, wieder erstarkten deutschen Eishockeys zu sein: "Als ich ein ganz kleiner Bub noch war, gab es halt immer auf die Mütze. Mittlerweile ist es überhaupt nicht mehr so. Also wir gehen ja in jedes Spiel und wollen jedes Spiel gewinnen, egal wie der Gegner heißt. Die Entwicklung, die konnte man schon ganz klar sehen. Also hat das Eishockey in Deutschland einen Riesensprung gemacht."

In San Jose Stammspieler

Diesen Sprung erhofft sich Sturm auch mit seinem aktuellen Team in Nord Amerika den San Jose Sharks – doch die Realität dürfte nach einer ganz schwachen letzten Saison eine andere sein. "Die Saison war Mitte November vorbei. Ich glaube, man darf jetzt nicht irgendwie realitätsfern werden". Als Ziel müsse man nicht vom Stanley Cup sprechen. "Wir sind im Umbruch, das weiß jeder im Club, das weiß auch ich, als ich dort unterschrieben habe".

Genau wegen dieses Umbruchs hatte sich der mittlerweile 28-Jährige vor einem Jahr für die Sharks entschieden. Anders als beim Champion in Colorado ist Sturm in Kalifornien Stammspieler und Leistungsträger.

Mit 28 nicht mehr der Allerjüngste

Und wäre Nico Sturm nicht gar so bescheiden, man würde ihn fast sogar einen Star nennen: "Ich habe jetzt über 200 Spiele gemacht und mit dem Cup-Sieg natürlich kommt da ein bisschen die Anerkennung, auch der Respekt, und ich bin ja auch nicht mehr der Allerjüngste.“

Mit 28, so sagt man, beginnt im Eishockey die beste Zeit. Insofern darf man gespannt sein, was Nico Sturm in den nächsten Jahren noch an Titeln und Pokalen mit nach Augsburg bringt.