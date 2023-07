WM-News-Ticker: Popps Kapitänsbinde "Gegen Gewalt an Frauen"

11.02 Uhr: Nia Künzer beendet Tätigkeit als ARD-Expertin

Nia Künzer, Weltmeisterin von 2003, beendet nach der Frauen-WM in Australien und Neuseeland ihre Tätigkeit als Fußball-Expertin in der ARD. Seit 2006 hat die Schützin des Golden Goal im Finale der WM 2003 die Übertragungen von Frauen-Fußballspielen im Ersten begleitet. Dabei hat Nia Künzer viele emotionale Momente voller Höhen und Tiefen für die deutsche Nationalmannschaft und im DFB-Pokal der Frauen live miterlebt, wie das frühe Aus im Viertelfinale bei der Heim-WM 2011, den Europameistertitel 2013 oder das mitreißende und spannungsgeladene EM-Finale 2022. Genauso hat Nia Künzer als Expertin des ARD-Morgenmagazins viele Spiele der Männer-Nationalmannschaft u. a. bei der WM 2010 in Südafrika begleitet.