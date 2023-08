Supercup: FC Bayern - Leipzig | 12.8., 20.45 Uhr |Livereportage

Der FC Bayern München will den ersten kleinen Titel der Saison gewinnen. Der deutsche Rekordmeister tritt im Supercup am Samstag (20.30 Uhr) bei Pokalsieger RB Leipzig an.

Das diesjährige Finale ist eine Neuauflage aus der letzten Saison. Damals bezwang der Rekordmeister die Sachsen in einer packenden Partie mit 5:3. Seit 2012 fand der Supercup jedes Mal mit Beteiligung des FC Bayern statt - schafft der Rekordmeister jetzt den vierten Sieg in Serie? Für Trainer Thomas Tuchel winkt die zweite Trophäe seiner Amtszeit nach dem Gewinn der Meisterschaft im vergangenen Mai.

BR24Sport überträgt die Partie am Samstag, 12. August, ab 20.45 Uhr in der Livereportage zum Hören.