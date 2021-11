Neue Corona-Maßnahmen: Straubing Tigers stoppen Ticketverkauf

Die Straubing Tigers stoppen den Ticketverkauf für die kommenden Heimspiele in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Hintergrund sind die angekündigten Maßnahmen der Bayerischen Staatsregierung gegen die Corona-Pandemie, die auch erhebliche Einschränkungen für den Sport bringen, so die Tigers auf ihrer Homepage.

Jeder Spieler der Straubing Tigers ist geimpft

Die aktuelle Diskussion um eine Impfpflicht für Profisportler wollte Tigers-Trainer Tom Pokel nicht weiter kommentieren. Bei einer Pressekonferenz erklärte der US-Amerikaner, die Mannschaft sowie der komplette Betreuer- und Managementstab der Tigers sei geimpft. "Wir wollen Eishockey spielen. Wir wollen, dass Fans in der Halle sind, und wollen, dass der Alltag so einfach wie möglich ist. Bei uns hat jeder für sich seine Entscheidung getroffen, sich impfen zu lassen. Das macht die Eishockeyarbeit für uns wesentlich entspannter", so Pokel.

Impf-Aufruf auf Facebook zu sehen

Die Straubing Tigers haben in dieser Woche auf ihrer Facebook-Seite einen Impfaufruf veröffentlicht. Mannschaftskapitän Sandro Schönberger appelliert in einem kurzen Videoclip zur Impfung, damit die Mannschaft Erfolge künftig mit ihren Fans feiern kann.

Ausfälle mehrerer Spieler

Sportlich haben die Straubing Tigers nach der Länderspielpause zwei Auswärtsspiele vor sich. Übermorgen, am Sonntag, spielen die Niederbayern ab 19 Uhr in Düsseldorf. Zwei Tage später, am Dienstag, ab 19.30 Uhr in Schwenningen. Dort stehen den Tigers mehrere Stammspieler nicht zur Verfügung. Nationalspieler Andi Eder fällt aufgrund einer Erkrankung - nicht Covid-19 - längere Zeit aus. Außerdem sind unter anderem auch Kael Mouillierat und Mario Schopper auf der Ausfallliste.

Vor der Pause hatten die Straubing Tigers ein Sechs-Punkte-Wochenende gefeiert, sie stehen setidem auf Tabellenplatz zehn.