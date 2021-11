Was heißt 2G, 2G plus, 3G und 3G plus? Ein Überblick

Ab dem 16. November hat Bayern verschärfte Corona-Maßnahmen ergriffen. Die Bürgerinnen und Bürger müssen nun mit einem Regelwerk umgehen, in dem immer wieder die Kürzel 2G, 2G plus, 3G und 3G plus vorkommen. Für den schnellen Überblick finden Sie im Folgenden die Erklärung der Begriffe und wo die jeweiligen Zugangsbeschränkungen Anwendung finden und wo nicht.

2G: Geimpft oder Genesen

Was es bedeutet: 2G bedeutet geimpft oder genesen. Als geimpft gelten Personen, bei denen die abschließende Impfung mindestens zwei Wochen zurückliegt. Als genesen gelten Personen, bei denen die Corona-Infektion mit einem PCR-Test festgestellt wurde. Dieses Testergebnis muss mindestens 28 Tage alt sein und darf aber nicht länger als sechs Monate zurückliegen.

Wo es gilt: Die 2G-Zugangsbeschränkung wurde in Bayern ab dem 16.11.2021 erweitert und gilt nun fast in allen, nicht-privaten Bereichen. Dazu gehören: Gastronomie, Hotels, Sportstätten, Theater, Konzertsäle, Kinos, Ausstellungen, Tierparks, Bäder, Seilbahnen, Freizeitparks, Messen, touristische Reisebusse, Diskotheken, Clubs, Bordelle. Unter die 2G-Regel fallen auch private Veranstaltungen, die in nicht-privaten Räumen abgehalten werden. Eine detaillierte Auflistung findet sich in den FAQ des Innenministeriums. Die 2G-Regel gilt jeweils für die Besucherinnen und Besucher.

Ausgenommen von der 2G-Regel sind Kinder unter zwölf Jahren, für die in Europa noch kein Corona-Impfstoff zugelassen ist. Auch Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, sind von der Regel ausgenommen. Sie benötigen für den Zutritt zu 2G-Bereichen ein ärztliches Attest und einen negativen PCR-Test.

Für Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren gibt es bislang zwei Sonderregelungen in Bayern: Erstens dürfen Schülerinnen und Schüler, die ohnehin regelmäßig getestet werden, zum Sportraining und ihren musikalischen oder schauspielerischen Aktivitäten nachgehen. Zweitens dürfen sie ungeimpft und nicht genesen in Gaststätten, Hotels oder Pensionen gehen.

Was für Personal und Betreiber gilt: Die Betreiber und Beschäftigen von 2G-Angeboten müssen an mindestens zwei Tagen pro Woche einen negativen PCR-Test vorlegen. In Gaststätten oder Hotels tätige Personen mit Kundenkontakt können alternativ zum PCR-Test an jedem Arbeitstag einen negativen Schnelltest oder einen unter Aufsicht vorgenommenen negativen Selbsttest vorlegen.

2G plus: geimpft oder genesen und zusätzlich getestet

Was es bedeutet: 2G plus bedeutet vollständig geimpft oder genesen und zusätzlich getestet. Als Test wird das negative Ergebnis eines Corona-Schnelltests verlangt.

Wo es gilt: 2G plus ist "in keiner Branche verpflichtend", wie das bayerische Innenministerium auf seiner Webseite mitteilt. Aber die Betreiber von Diskotheken, Clubs und Einrichtungen, in denen viele Menschen zusammenkommen, können sich freiwillig dafür entscheiden. Die Gäste können dann ohne FFP2-Maske feiern oder tanzen.

3G: Geimpft, genesen oder getestet

Was es bedeutet: 3G bedeutet vollständig geimpft, genesen oder getestet. Als Test ist ein negativer Antigen-Schnelltest erforderlich, der nicht älter als 24 Stunden ist.

Wo es gilt: 3G gilt an Hochschulen und für außerschulische Bildungsangebote, für berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung, Musikschulen, Fahrschulen, Bibliotheken und Archive.

Dort, wo 3G vorgeschrieben ist, können sich die Betreiber oder Veranstalter freiwillig für 3G plus oder 2G entscheiden.

Was für Personal und Betreiber gilt: Wenn sie nicht oder genesen sind, aber Kontakt mit Kunden oder Besuchern haben, müssen sie sich an mindestens zwei verschiedenen Tagen pro Woche einen negativen Testnachweis vorlegen.

3G plus: geimpft, genesen oder PCR-getestet

Was es bedeutet: Bei 3G plus haben nicht nur Geimpfte und Genesene, sondern auch Ungeimpfte mit einem negativen PCR-Test Zutritt. Der negative Testnachweis muss bei der Ankunft vorliegen und muss bei längeren Aufenthalten alle 72 Stunden erneuert werden.

Wo gilt das? 3G plus gilt für beruflich zwingend erforderliche, nicht verschiebbare Hotelaufenthalte und körpernahe Dienstleistungen, die nicht medizinisch, therapeutisch oder pflegerisch sind.

Wo gelten 2G, 3G und 3G plus nicht?

Von den Zugangsbeschränkungen 2G-, 3G- oder 3G plus sind ausgenommen: Privaträume, der Handel, der öffentliche Nahverkehr, die Schülerbeförderung, Prüfungen, Wahllokale und Eintragungsräume, Behörden, Gerichte Gottesdienste sowie Demonstrationen. Für Schulen und Kitas gelten eigene Regeln.