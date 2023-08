"Metallentfernung am Wadenbein": Eingriff bei Neuer

Manuel Neuer hat sich am vergangenen Samstag einem Eingriff am Wadenbein unterziehen müssen. Wie der FC Bayern mitteilte sei beim Kapitän eine "Metallentfernung am rechten Wadenbein" durchgeführt worden. Der Eingriff war demnach "erfolgreich". Neuer habe unmittelbar danach sein Aufbautraining fortgesetzt, so die Münchner in einer kurzen Pressemitteilung.

Neuer-Comeback unklar

Wann Neuer wieder zwischen den Pfosten stehen wird, ist weiterhin unklar. Den Pflichtspielstart im Supercup gegen RB Leipzig am kommenden Samstag (ab 20.30 Uhr in derBR24Sport-Livereportage) wird der Kapitän auf jeden Fall verpassen. Auch der Bundesliga-Start bei Werder Bremen kommt noch zu früh.

FC Bayern ohne Nummer eins

Damit stehen die Münchner ohne Nummer eins da. Yann Sommer, der Neuer in der vergangenen Rückrunde vertrat, steht kurz vor einem Engagement bei Inter Mailand. Alexander Nübel hat den Verein bereits auf Leihbasis gen Stuttgart verlassen. Damit bleibt derzeit nur Sven Ulreich als echte Neuer-Alternative.