Kane-Gala und Ovationen: Letzter Spurs-Auftritt vor FCB-Wechsel?

Sollte dies Harry Kanes letzter Einsatz für Tottenham Hotspur gewesen sein, dann war es der perfekte Abschied. Das Match gegen Schachtar Donezk war als Benefizspiel zugunsten der Ukraine gedacht, geriet jedoch im Laufe des Spiels zur großen Kane-Show. Der Mittelstürmer, der seit Wochen unmittelbar mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht wird, präsentierte sich vor heimischem Publikum in Torlaune.

Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft trug auch am Sonntag die Kapitänsbinde seines Teams und schoss beim 5:1 (1:1) einen Viererpack (38., Foulelfmeter/50./55./79.). Nach seinem vierten Treffer verließ Kane, der in der Nähe des Stadions auf die Welt kam, und seit 2009 fast ununterbrochen das Trikot der Nord-Londoner trägt, unter Standing Ovations der 57.000 Fans den Rasen.

Bayerns letztes Kane-Angebot – Was macht Levy?

Am Freitag hatte der FC Bayern, der sehr offen sein Interesse an dem 30 Jahre alten Stürmer kommuniziert, nach Informationen von Sky sein Angebot an die Spurs auf über 100 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen erhöht.

Die Münchner warten weiter auf eine Entscheidung von Tottenhams Präsident Daniel Levy, ein weiteres Mal finanziell nachlegen wollen sie dem Vernehmen nach nicht. Sollte Levy das letzte Angebot der Münchner ablehnen, würde der 30 Jahre alte Kane aller Voraussicht nach im kommenden Jahr ablösefrei zu den Bayern wechseln.

Eine von den Spurs angebotene Vertragsverlängerung hat er abgelehnt. Am Dienstag bestreitet Tottenham noch einen Test beim spanischen Meister FC Barcelona. Fünf Tage später eröffnen die Spurs ihre Premier-League-Saison mit einem Auswärtsspiel beim FC Brentford (15.00 Uhr). Der FC Bayern startet am kommenden Samstag mit dem Supercup-Finale gegen RB Leipzig (ab 20.45 Uhr in der Live-Reportage).