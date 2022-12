Fußball-WM: Kroatien schlägt Marokko und wird Dritter

Kroatien mit Traumtor vor dem Pausenpfiff

In der Folge entwickelte sich ein offenes Spiel mit leichtem Chancenübergewicht auf kroatischer Seite. Und die Mannschaft von Trainer Zlatko Dalic sollte vor der Halbzeit noch einmal zuschlagen. Marco Livaja sah den links freistehenden Mislav Orsic und der Flügelspieler schlenzte den Ball mithilfe des Innenpfostens in die lange Ecke (42.). Ein Traumtor zum 2:1, mit dem es in die Halbzeit ging.