Lokalmatador Aigner verpasst im Kajak-Cross Podest

Lokalmatador Hannes Aigner hat nach Platz drei im Kanu-Slalom einen weiteren Podiumsplatz verpasst. Der 34-Jährige musste sich mit Rang vier im Kajak-Cross begnügen. "Es lief eigentlich ganz gut. Im Finale bin ich dann abgedrängt worden - aber trotzdem bin ich zufrieden" sagte der Deutsche Meister in dieser Disziplin im Interview mit BR24Sport. Das Rennen gewann Benjamin Renia aus Frankreich.

Funk "wirft Rennen weg"

Große Favoritin bei den Frauen war Ricarda Funk. Die Olympiasiegerin entschied den Vorlauf klar für sich. Doch für die 31-Jährige war nach dem Halbfinale Schluss. Funk war gut unterwegs, dann unterlief ihr aber am Tor drei ein Leichtsinnsfehler. "Ich check nicht, wie ich das Rennen so wegwerfen konnte. Das ist das einfachste Tor der Strecke. Ich hatte keinen Druck und habe so einen unnötigen Fehler gemacht", sagte Funk. Den Sieg sicherte sich die Italienerin Stefanie Horn.