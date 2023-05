Elena Lilik und Hannes Aigner erste Meister im Kajak-Cross

Kajak-Cross ist eine relativ junge Sportart: Schnell, körperlich, spannend, umkämpft. Vier Sportler gehen mit ihren Kajaks gleichzeitig ins Rennen. Ähnlich wie beim Skicross kämpfen sie gegeneinander darum, als erstes ins Ziel zu kommen. Kajak- und Körperkontakt sind keine Seltenheit.

Die ersten Deutschen Meister im Kajak-Cross kommen aus Augsburg

So war es auch im Finale um die Deutsche Meisterschaft in Augsburg. Es war das erste Mal, dass der Titel in dieser Disziplin ausgetragen wurde. Und die beiden Augsburger Elena Lilik (KS Augsburg) und Hannes Aigner (Augsburger KV) konnten sich vor heimischer Kulisse zu den ersten deutschen Meistern im Kajak-Cross krönen.

Bei den Titelkämpfen in Augsburg setzte sich Lilik am Montag vor Sonja Neubauer (Bamberg) und Jennemien Panzlaff (Schwerte) durch und wurde ihrer Favoritenrolle gerecht. Kajak-Olympiasiegerin Ricarda Funk hatte wegen einer noch nicht vollständig auskurierten Erkältung auf einen Start verzichtet.

Großes Ziel: Olympia 2024 in Paris

Bei den Männern war die gesamte deutsche Spitze am Start. Aigners größter Rivale, Stefan Hengst, war nach einem Fehler bereits im Halbfinale ausgeschieden, so dass der zweimalige Olympia-Medaillengewinner im K1 wenig Mühe hatte. Er gewann vor Tim Bremer (Rhein-Ruhr) und Jakob Hein (Bamberg).

Doch so groß der Erfolg am vergangenen Wochenende auch war, die Deutsche Meisterschaft dürfte für Lilik und Aigner nur ein Etappenziel gewesen sein. Der Fokus liegt noch etwas weiter in der Zukunft: In gut einem Jahr finden die Olympischen Spiele in Paris statt. Dort wird Kajak-Cross zum ersten Mal vertreten sein. Und die beiden Augsburger wollen dann ganz vorne mit dabei sein.