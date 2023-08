Landespokal: TSV 1860 schlägt souverän Sechstligist TSV Aindling

Die Pflichtaufgabe ist erledigt: Der TSV 1860 München hat sich im Landespokal keine Blöße gegeben. Der Drittligist siegte gegen den Landesligisten TSV Aindling mit 6:0 (4:0). Für die Münchner trafen Valmir Sulejmani (31. Minute, 53.) und Milos Cocic (17., 89.) . Eroll Zejnullahu (43.) und Niklas Lang (15.) erzielten jeweils ein Tor. Durch den Erfolg stehen die Löwen in der 3. Runde des Landespokals, dessen Sieger sich für den DFB-Pokal qualifiziert.

Aindling war von vorneherein als krasser Außenseiter in die Partie gegangen. In dem 3.000-Einwohner-Dorf in Schwaben herrschte Ausnahmezustand in Erwartung des prominenten Gastes. TSV-1860-Trainer Maurizio Jacobacci wollte die Euphorie schnell drücken und schickte jede Menge Offensive aufs Feld - darunter auch Neuzugang Joel Zwarts, der vor einer Woche vom SSV Jahn Regensburg nach München gewechselt war.

Zejnullahu sorgt noch vor der Pause für die Entscheidung

Nach 15 Minutenwar es allerdings ein Innenverteidiger, der für das erste Tor des Tages sorgte: Lang verwertete einen schönen Freistoß von Zejnullahu. In der Folge übernahmen dann allerdings die Offensivkräfte: Nur zwei Minuten später bediente Neuzugang Zwarts Cocic - das 2:0 schon so etwas wie die Vorentscheidung. Spätestens der Freistoß-Treffer von Zejnullahu kurz vor dem Pausenpfiff besiegelte den Löwen-Sieg (43.).

Nach der zweiten Hälfte wechselte Trainer Maurizio Jacobacci durch. Zwarts durfte nach einem ordentlichen Debüt ebenso in der Kabine bleiben wie Kapitän Jesper Verlaat. Aindling hatte es vor allen Dingen der Chancenverwertung der Münchner zu danken, dass die Niederlage nicht noch höher ausfiel. In der kommenden Runde könnte die Löwen dann allerdings schon ein deutlich stärkerer Gegner erwarten. Auch Jahn Regensburg, die SpVgg Unterhaching, der FC Ingolstadt, die Würzburger Kickers setzten sich souverän durch.