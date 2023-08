Aiwanger für Reform der Netzentgelte – mit Geld vom Bund

"Einstieg in Strompreiszonen" – Söder gegen ausbaubasierte Netzentgelte

Die Positionen in der Koalition in Bayern scheinen derweil noch nicht deckungsgleich. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) stellte sich erneut vehement gegen den Vorschlag der Bundesnetzagentur aus, eine Strompreisreform mit niedrigeren Gebühren für Regionen mit viel Windkraft einzuführen. "Ausbaubasierte Netzentgelte sind der Einstieg in Strompreiszonen", sagte der CSU-Chef dem "Münchner Merkur" (Mittwochausgabe) laut einer Vorabmeldung. "Wer diesen Weg geht, wird sich am Ende als Totengräber der süddeutschen Industrie erweisen und damit den Wohlstand in ganz Deutschland gefährden", sagte Söder und nannte den Vorstoß eine "Attacke" auf den Süden.

Ein Sprecher des bayerischen Wirtschaftsministeriums betonte laut der Nachrichtenagentur Reuters, dass es zwischen dem Ministerpräsidenten und Aiwanger keinerlei inhaltlichen Differenzen gebe.

Müller: "Kann Frust vieler Bürger gut verstehen"

Die Bundesnetzagentur will eine Strompreisreform mit niedrigeren Gebühren für Regionen mit viel Windkraft. Laut Müller liegt im Bundestag ein Gesetzentwurf, der die Netzagentur autorisieren würde, faire Netzentgelte einzuführen. "Sobald das Gesetz verabschiedet ist, werden wir einen Vorschlag für die Reform machen", sagte Müller am vergangenen Wochenende.

Müller sagte weiter: "Ich treffe keinen Energieminister in den Bundesländern, der dieses historisch gewachsene System noch gutheißt." Schließlich seien auch Regionen in Süddeutschland betroffen, in denen viele Windräder aufgestellt und ans Netz angeschlossen würden. Sein Eindruck sei, dass die Energieminister aller Bundesländer hinter seinen Reformplänen stünden. "Denn es liegt auf der Hand, dass wir den Erneuerbaren-Ausbau belohnen sollten. Ich kann den Frust vieler Bürger und Regionen darüber gut verstehen."

Billiger Windstrom – aber hohe Netzentgelte im Norden

Hintergrund der Debatte um die Netzentgelte ist, dass derzeit vor allem im Norden und Osten in großem Maßstab billiger Windstrom produziert wird, die Menschen dort aber dennoch höhere Strompreise bezahlen müssen. Dies liegt daran, dass die Kosten für den Anschluss von Windrädern ans Stromnetz vergleichsweise hoch sind und nur regional umgelegt werden. In den Küstenregionen ist zudem die Bevölkerungsdichte geringer, sodass die Kosten auf weniger Menschen umgelegt werden als etwa in städtischen Regionen. Aiwanger kritisierte, dass Landbewohner deshalb oft höhere Preise zahlen müssten als Stadtbewohner. Dies sei ungerecht und gefährde den Ausbau Erneuerbarer Energien.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) monierte auf Instagram ebenfalls, dass es unfair sei, die nördlichen Bundesländer für den Ausbau von Windenergie noch zu bestrafen. Da die Länder im Süden profitierten, "ist es richtig, dass sie sich künftig auch angemessen an den Kosten für die notwendigen Leitungsnetze beteiligen sollen", schrieb er.

