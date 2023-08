Die 3. Liga - live und emotional mit vier bayerischen Klubs

TSV 1860 München, FC Ingolstadt, Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg sowie die frisch wieder aus der Regionalliga aufgestiegene SpVgg Unterhaching - mit BR24Sport sind Fans der 3. Liga in Bayern immer auf Ballhöhe: Im Livestream und im BR Fernsehen gibt es samstags um 14.00 Uhr regelmäßig Live-Spiele der 3. Liga.

Los geht es am 1. Spieltag der 3. Liga am 5. August gleich mit einem Aufeinandertreffen zweier echter Traditionsklubs: TSV 1860 München - Waldhof Mannheim. Außerdem berichtet der BR an jedem Spieltag auf allen Kanälen - online, in der BR24-App und via Social Media, sowie im Fernsehen und Radio - umfassend und aktuell über die 3. Liga.

Die nächsten Spiele der 3. Liga im Livestream und BR Fernsehen

MSV Duisburg - TSV 1860 München (19. August)

FC Ingolstadt - 1.FC Saarbrücken (26. August)

Dynamo Dresden - FC Ingolstadt (2. September)

Rot-Weiss Essen - Jahn Regensburg (16. September)

Alle Spiele der 3. Liga im Liveticker und -center von BR24Sport

Im Livecenter von BR24Sport gibt es zudem während der Spiele Liveticker mit umfangreichen Spielstatistiken, Aufstellungen, Blitz-Tabelle und mehr.

Der Sport-Samstag im BR in der Saison 2023/24: Die 3. Liga im Gesamtpaket

Wie bisher gibt es im Fernsehen bei Blickpunkt Sport live und im Livestream bei BR24Sport samstags um 14.00 Uhr ausgewählte Spiele der vier bayerischen Drittligisten.

Auch im Radio verpassen Sie nichts: Heute im Stadion auf Bayern 1 startet zur gewohnten Zeit um 15.05 Uhr und schaltet live zu den Spielen der bayerischen Vereine.

Im TV gibt es in Blickpunkt Sport ab 17.15 Uhr dann alle Spiele und alle Tore von 1860, Ingolstadt, Regensburg und Unterhaching in längeren Zusammenfassungen.

14.00 Uhr : Spiel der 3. Liga mit einem bayerischen Klub live im Stream und BR Fernsehen

: Spiel der 3. Liga mit einem bayerischen Klub live im Stream und BR Fernsehen ab 15.05 Uhr : Heute im Stadion mit Live-Einblendungen

: Heute im Stadion mit Live-Einblendungen 17.15 Uhr: Alle Spiele, alle Tore in Blickpunkt Sport

Alle Tore bei BR24Sport und in der ARD Mediathek on demand

Fernsehsendung verpasst? Kein Problem mit BR24Sport.de, der BR24-App (Android/iOS) und der ARD Mediathek: Wie bisher gibt es Video-Spielberichte zu den bayerischen Drittligisten mit allen Toren des Spieltags.