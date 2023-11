TSV 1860 München: Eine Misere, aus der auch Hoffnung erwächst

Man stelle sich nur einmal vor, der TSV 1860 München gewinnt am Samstag beim 1. FC Saarbrücken (live ab 14 Uhr im BR24Sport-Livestream und im BR Fernsehen). So ein Erfolg würde dem Fanshop der Löwen ja ganz neue Möglichkeiten und riesige Absatzmärkte eröffnen. In eben jener Vorstellung könnten schließlich neben den Trikots in Weiß und Blau und Oliv wohl bald auch Löwen-blaue "Rekordpokalsiegerbesiegerbesieger"-Shirts in den Schaufenstern der Fanshops hängen.

Denn die Saarbrücker haben ja erst jüngst den FC Bayern München aus dem DFB-Pokal geworfen. Und so ein T-Shirt in Anlehnung an St. Paulis damaliges "Weltpokalsiegerbesieger"-Leibchen erfreut sich unter der weiß-blauen Anhängerschaft mit Sicherheit breiter Zustimmung. Ein bisserl darf man sich schon übers Scheitern des alten Lokalrivalen freuen, das gehört dazu.

Zwei bittere TSV-1860-Niederlagen in Köln und gegen Regensburg

Gerade in einer Zeit, in der es den Löwen-Fans sonst nicht leicht gemacht wird. Zwei Niederlagen haben die Giesinger gerade wieder aneinandergereiht - eine davon bitterer als die andere. War beim 1:2 bei Viktoria Köln noch der Schiedsrichter Timon Schulz kräftig mitbeteiligt, lag es beim 0:1 gegen den Tabellenzweiten SSV Jahn Regensburg am eigenen Unvermögen und der defensiven Sorglosigkeit in der Schlussphase. Und ja, irgendwo auch noch an Köln: Schließlich mussten die Löwen nach den Feldverweisen dort mit einer B-Elf antreten. Trainer Maurizio Jacobacci saß nach seiner roten Karte in Köln nun hoch droben im Grünwalder Stadion in einer Reporterbox.

Beide Male fielen die entscheidenden Gegentreffer in der vermaledeiten zweiten Minute der Nachspielzeit. "Im Großen und Ganzen hatten wir eigentlich das Spiel unter Kontrolle. Wir bekommen natürlich ein Tor in der 92. Minute, das wir so nicht bekommen dürfen. Es ist ein Ball, der einfach lang in die Mitte gespielt wird. Wir haben genügend Zeit, um diesen Ball gut zu kalkulieren. Trotzdem findet er einen Gegner im Strafraum", sagte Jacobacci nach dem Regensburg-Spiel. "Zu naiv" habe sich seine Mannschaft angestellt. "Im Moment bekommen wir zu einfach Tore."