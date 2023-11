WTA Finals: Laura Siegemund schreibt deutsche Tennis-Geschichte

Jetlag? Reisestress? Im Tennis, der Sportart, in der die Athletinnen und Athleten im wahrsten Sinne des Wortes wöchentlich woanders aufschlagen, sind das keine überraschenden Nebenerscheinungen des Geschäfts. Und doch ist die Geschichte von Laura Siegemund noch einmal eine besondere. Schließlich hat sie am Montagabend ein Stück Tennis-Geschichte geschrieben.

Als erste deutsche Spielerin überhaupt gewann sie die Doppel-Konkurrenz beim WTA-Finalturnier der besten Doppelspielerinnen der Welt. Gemeinsam mit ihrer Doppelpartnerin Wera Swonarewa holte sie sich den Titel in Cancún in Mexiko gegen das Duo Ellen Perez/Nicole Melichar-Martinez (Australien/USA). Die beiden gewannen das Finale mit 6:4, 6:4.

Von Cancún geht es für Siegemund direkt weiter zum Billie Jean Cup

Groß feiern war dann aber nicht erlaubt - da ist schließlich die Sache mit dem Jetlag und dem Reisestress. Schließlich geht es für Siegemund direkt im Anschluss weiter nach Sevilla/Spanien. Am Donnerstag soll sie ab 10 Uhr mitteleuropäischer Zeit mit dem deutschen Team bei der Finalrunde des Billie Jean King Cups antreten.

Dort ist sie im Team von Rainer Schüttler nicht nur im Doppel, sondern auch im Einzel gefragt. "Wir haben täglich Flüge für sie hierher gehabt. Jetzt müssen wir mal sehen, wie sie da heute Abend wegkommt, dass sie dann morgen am Dienstag hier ist", sagte Bundestrainerin Barbara Rittner vor dem Finale zum "SID".

Von schwierigen Bedingungen nicht aus der Ruhe bringen lassen

"Es war eine schwierige Woche in vieler Hinsicht", sagte Siegemund nach ihrem Erfolg, "die Wetterbedingungen mit dem vielen Regen waren sehr kompliziert. Aber am Ende steht ein großer Sieg, ein schöner Abschluss." Am Samstag, dem Tag des Halbfinales, hatte sie zuvor auch noch die letzte Gruppenpartie mit Swonarewa absolvieren müssen.

Die beiden gewannen im dritten Satz, kamen dadurch doch noch weiter und sorgten bei Rittner zwar kurzzeitig für Kopfzerbrechen, aber letztlich vor allem für Freude: "Sie kann sich Weltmeisterin nennen, das ist ein großartiger Sieg und unterstreicht, was für eine hochklassige Doppelspielerin Laura Siegemund ist. Dafür hat sie hart trainiert und immer an sich gearbeitet."

2000 gewann Siegemund als erste nach Graf den Junior Orange Bowl

2020 hatte Siegemund mit Swonarewa auch schon die US Open gewonnen, in diesem Jahr erreichten die beiden bei dem Turnier das Finale. Zuletzt gewannen sie zudem monatlich WTA-Turniere: in Washington (August), Ningbo (September) und Nanchang (Oktober). Und nun also Cancún als Krönung des Ganzen.

Spät in ihrer Karriere erreicht Siegemund so also den nächsten Meilenstein. Die Schwäbin galt schon früh als großes Talent, nachdem sie 2000 als erste Deutsche seit Steffi Graf den Junior Orange Bowl in der Klasse der Unter-Zwölfjährigen holte. Bis zu ihrem ersten Turniersieg auf der WTA Tour im Einzel dauerte es dann aber bis 2016 in Bastad, ein Jahr später siegte sie daheim in Stuttgart. Parallel dazu kamen dann auch die ersten Doppelerfolge.

Ein Doppel-Turnier wird im Rahmen des Saisonfinales seit 50 Jahren ausgetragen, vor Siegemund hatte dabei nie eine Deutsche gewonnen. Claudia Kohde-Kilsch stand immerhin gleich fünfmal im Finale: 1983 mit Landsfrau Eva Pfaff, dann von 1985 bis 1987 immer an der Seite der Tschechin Helena Sukova. 36 Jahre nach Kohde-Kilsch schaffte es jetzt wieder eine Deutsche ins Endspiel, und Siegemund brach den Bann in Mexiko.