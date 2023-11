Herrsching fightet gegen starke Berliner - doch verliert knapp

Die Volleyballer des TSV Herrsching waren ganz nah dran an der Sensation. Die haushohen Favoriten BR Volleys waren zu Gast und eigentlich hatten viele damit gerechnet, dass die Kräfteverhältnisse eindeutig in Richtung der Berliner verteilt sein würden. Doch Herrsching ist furios in die Saison gestartet. Zwei Siege, nur ein einziger Satzverlust und so empfing Herrsching den Dauermeister aus Berlin als punktgleicher Tabellenführer.

Vor großer Kulisse in der Rudi-Sedlmayer-Halle wollte man sich freilich nicht im Vorfeld geschlagen geben. "Wenn sie uns die Chance geben, dann nehmen wir sie an", hatte Coach Thomas Ranner als Motto ausgegeben. Und sein Team folgte dieser Losung.

11:0-Serie - Herrschinger Aufholjagd sichert einen Punkt

Zwar ging der erste Satz deutlich an die BR Volleys, doch Herrsching ließ sich nicht beirren, kämpfte sich zurück in die Partie und glich aus. Im dritten Satz konnte Berlin wieder seine Stärke ausspielen, 25:16, Herrsching schien ohne Chance. Und auch den vierten Satz dominierte Berlin. Doch mit dem Rücken zur Wand gelang noch einmal ein beeindruckendes Comeback. Berlin führte mit 16:13, wirkte wie der sichere Sieger. Doch es folgte eine 11:0-Serie der Gastgeber. Mit einem beeindruckenden 25:17 glich Herrsching aus, sicherte sich zumindest einen Punkt und schickte das Spiel in den fünften Satz.

Auch hier dominierte Berlin. Beim Stand von 14:10 hatte Berlin schließlich vier Matchbälle. Herrsching konnte zweimal die Niederlage herauszögern, verhindern konnten die Oberbayern sie aber nicht. Marek Sotola verwandelte schließlich den dritten Matchball und holte den Sieg für Berlin - die Volleys mussten in Herrsching allerdings den ersten Punkt der Saison abgeben.