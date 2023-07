Hüftprobleme: Thomas Müller reist vom Trainingslager ab

Die Saisonvorbereitung des FC Bayern München ist gerade einmal zwei Tage alt und schon muss Trainer Thomas Tuchel auf einen seiner Leistungsträger verzichten. Thomas Müller musste das Trainingslager in Rottach-Egern nach nur wenigen Trainingseinheiten verlassen. Das gab der Verein auf der eigenen Webseite bekannt.

Grund sind laut FC Bayern muskuläre Probleme an der linken Hüfte. Müller werde in den kommenden Tagen individuelle Übungseinheiten am Trainingsgelände an der Säbener Straße durchführen. Dort wird er auf einen weiteren prominenten Leistungsträger treffen: Auch Manuel Neuer führt ein Reha-Programm in München durch. Tuchel hatte am Samstag verkündet, dass sich die Rückkehr von Neuer nach dessen Schienbeinbruch im vergangenen Winter weiter verzögern wird. Eine Comeback zum Saisonstart scheint ausgeschlossen.

Müller kämpft unter Tuchel um einen Stammplatz

Müller ist seit 2009 im Kader des FC Bayern München und gehört zu den absoluten Führungspersönlichkeiten im Team. In den ersten Trainingseinheiten im Trainingslager des amtierenden deutschen Meisters hatte Müller immer wieder Teamkollegen zurechtgewiesen und Konzentration und eine bessere Einstellung gefordert.

Für Tuchel, der in der Auftakt-Pressekonferenz am Samstag fehlende mentale Stabilität bei seiner Mannschaft kritisiert hatte, ist der Ausfall von Müller auch deshalb ein Rückschlag. Und auch für Müller kommt die Verletzung zur Unzeit. In der Schlussphase der Saison hatte Tuchel in wichtigen Spielen Müller häufig nicht von Beginn an spielen lassen. Ein Zustand, den das Bayern-Urgestein in der kommenden Spielzeit gerne ändern würde.