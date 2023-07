Ankunft des Fussballgotts: Messi bei Inter Miami vorgestellt

Nun ist es also offiziell. Nach Cristiano Ronaldo verlässt nun auch Lionel Messi den europäischen Fußball. Die beiden Superstars, die mehr als ein Jahrzehnt lang miteinander um das Label: "Bester Fußballer der Welt" oder gar aller Zeiten rangen, setzen ihre Karrieren fernab der Champions League fort. Ronaldo war schon im Winter nach Saudi Arabien gewechselt, Messi zog es in die US-Amerikanische Major League Soccer (MLS).

Messi in Miami: "Großartige Dinge werden passieren"

Schon vor Wochen war dieser Wechsel bekannt geworden, offiziell wurde er erst gestern. Daher mussten die Fans von Inter Miami lange warten, bis sie den siebenfachen Weltfußballer zum ersten Mal auch Live sehen konnten. Am Sonntagabend (Ortszeit), nachdem ein heftiges Gewitter den Start der Präsentation noch einmal um zwei Stunden verschoben hatte, war es dann so weit - Lionel Messi kam auf die Bühne und dort das rosafarbene Trikot mit der Nummer zehn überreicht.

"Ich bin sehr glücklich, dass ich mit meiner Familie diese Stadt und dieses Projekt ausgewählt habe", sagte Messi auf der Veranstaltung mit dem Namen "The Unveil" (die Enthüllung). "Großartige Dinge werden passieren. Ich fühle den gleichen Wunsch, den ich schon immer als Wettkämpfer verspürt habe, und möchte gewinnen und Miami helfen, zu wachsen."

Busquets und Co: Prominente Verstärkung für Messi

Das könnte mit seinem Arbeitgeber jedoch eine Herausforderung werden. Der Verein von David Beckham, Miteigentürmer von Inter Miami, hat in der laufenden Spielzeit nur fünf Spiele gewonnen und ist mit nur 18 Punkten Letzter in der Eastern Conference. Wegen des US-Amerikanischen Ligasystems steigt allerdings niemand ab. Messi wird also dennoch in der kommenden Saison erstklassig spielen.

Bislang sind Messis neue Teamkollegen eine Gruppe von ziemlich unbekannten Fußballern. Das soll sich in den kommenden Wochen allerdings noch ändern. So wurde bei der Präsentation des argentinischen Weltmeisters auch die Verpflichtung vom 35-jährigen Sergi Busquets bekanntgegeben. Busquets und Messi spielten jahrelang beim FC Barcelona zusammen. Der ehemalige spanische Nationalspieler hatte seinen Vertrag in Barcelona nicht verlängert - genauso wie Jordi Alba, der ebenfalls mit Inter Miami in Verbindung gebracht wird. Auch über die Verpflichtungen von Andrés Iniesta, Sergio Ramos und Eden Hazard wird derzeit berichtet.

In den Fußstapfen von Pelé und Schweinsteiger

Beckham hatte vor einigen Jahren einen ähnlichen Schritt gemacht und war zu Los Angeles Galaxy gewechselt. "Vor zehn Jahren habe ich den Weg begonnen, ein neues MLS-Team aufzubauen", sagte der ehemalige englische Nationalspieler. "Damals sagte ich, dass es ein Traum sei, die besten Spieler der Welt nach Süd-Florida und in die großartige Stadt von Miami zu bringen. Spieler, die unser Ziel teilen, den Fußball in diesem Land wachsen zu lassen."

Dabei soll zweifelsohne auch die Ankunft von Lionel Messi helfen. Ähnlich wie seine legendäre Vorgänger: Andrea Pirlo, Zlatan Ibrahimovic, Johan Cruyff, Pelé, Thierry Henry, Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus, Gerd Müller und Bastian Schweinsteiger. Ob es Messi nun gelingt, einen Nachhaltigeren Fußball-Hype in den USA auszulösen, bleibt abzuwarten.