Tour de France: Zuschauer löst Massensturz aus

Die Tour de France lebt wie kaum ein zweites Sport-Großereignis von der Nähe zwischen Fahrern und Fans. Für die Radprofis wird das aber immer wieder zur unberechenbaren Gefahr.

Etwa 128 Kilometer vor dem Ziel der 15. Etappe stand ein Fan zu weit auf der Straße und hielt seinen Arm heraus, mit dem er offenbar ein Smartphone hielt. Der an der Spitze des Feldes fahrende US-Amerikaner Sepp Kuss touchierte den Arm, stürzte und riss rund 20 Fahrer mit zu Boden. In den Bergen ist Kuss der wichtigste Helfer von Vingegaard.

"Das ist das Büro der Fahrer. Geht nicht in ihr Büro", sagte Radsport-Experte Jens Voigt, der die Etappe nach Saint-Gervais am Mont Blanc auf dem Motorrad begleitete. "Versucht nicht, Teil des Spektakels zu werden. Die Fahrer sind das Spektakel, sie sind die Show. Überlasst die Straße den Fahrern", appellierte der Ex-Profi. John Degenkolb war ebenfalls in den Sturz verwickelt, der unmittelbar keinen Fahrer zur Aufgabe zwang.

Pogacar am Vortag im Fan-Spalier ausgebremst

Schon am Vortag hatte es auf der 14. Etappe ebenfalls Probleme mit den eng stehenden Fans am Straßenrand gegeben. Im Sekundenkrimi um das Gelbe Trikot hatte Tadej Pogacar seinen Rivalen Jonas Vingegaard ein letztes Mal entscheidend attackieren wollen - und wurde unsanft ausgebremst. Ein Begleitmotorrad versperrte dem 24-Jährigen den Weg.

In dem dichten Fan-Spalier auf der engen Straße des Col de la Joux Plane, dem letzten Anstieg am Samstag, konnte der im Nachgang sanktionierte Motorrad-Pilot nicht schnell genug Platz machen - Pogacar musste seinen Antritt abbrechen, um eine Kollision zu vermeiden. "Es ist, wie es ist", sagte Pogacar im Anschluss.