Hartmut Mayerhoffer ist neuer Trainer des HC Erlangen

In Erlangen hat der Handball-Club am Dienstagvormittag seinen neuen Chefcoach präsentiert: Hartmut Mayerhoffer. Der 53-Jährige stand zuletzt vier Jahre lang beim schwäbischen Traditionsverein Frisch Auf Göppingen unter Vertrag. Dort wurde er im November vergangenen Jahres entlassen und durch Markus Baur ersetzt.

Vorgänger Alonsos Wunsch-Nachfolger

In Erlangen tritt Mayerhoffer nun die Nachfolge von Raúl Alonso an, der ab der kommenden Saison wieder ausschließlich die Position des HCE-Sportdirektors besetzen will. Um seinen Nachfolger hat sich Alonso selbst bemüht: "Als ich mich vor gut drei Wochen entschlossen hatte, meine Doppelfunktion wieder aufzugeben und nur noch Sportdirektor des HC Erlangen zu sein, war mir sofort klar, dass die beste Lösung für die Besetzung unserer Trainerposition 'Harti' Mayerhoffer sein würde. Er passt nämlich perfekt zu uns", kommentiert Alonso die Neuverpflichtung. Mit Alonso als Coach waren die Erlanger am Ende der Bundesliga-Saison 2022/23 auf Platz 13 der Tabelle gelandet.

Alter Bekannte steigt hoch motiviert beim HCE ein

Tatsächlich ist Mayerhoffer in Erlangen ein alter Bekannter: Als der HCE Im Jahr 2014 erstmalig in die erste Liga aufstieg, war Hartmut Mayerhoffer Trainer der SG Bietigheim und schaffte ebenfalls den Sprung ins Oberhaus. Nach Bietigheim wechselte Mayerhoffer 2018 zum Traditionsverein Frisch auf! Göppingen, mit dem er es im letzten Jahr als Fünfter der Bundesligatabelle bis in den Europapokal schaffte.

Ihn habe die Professionalität und "der große Wille, täglich besser zu werden" überzeugt, so Mayerhoffer bei seiner Vorstellung und gibt sich hoch motiviert: "Ich habe richtig Lust auf diese Aufgabe, spüre eine große Vorfreude, mit der Mannschaft zu arbeiten und möchte mich bei den Verantwortlichen für das in mich gesetzte Vertrauen bedanken."