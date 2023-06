Ex-Profi Julian Schieber: Vom Fußballplatz auf den Ballermann

Der ehemalige Fußballprofi Julian Schieber versucht sich jetzt als Schlagersänger - und träumt von einem großen Auftritt auf Mallorca am legendären Ballermann. "Unter die Dusche" heißt sein Party-Song und erinnert musikalisch sehr stark an den umstrittenen Wiesn-Hit des letzten Jahres "Layla". Aber im Gegensatz zu "Layla" ist Schiebers Text gesitteter - und handelt von der Rolle des Schiedsrichters. Hat er also auch das Zeug zum Wiesn-Hit am Münchner Oktoberfest?

Der Refrain ist einfach: "Ab mit dir unter die Dusche! Bleib doch fair, das war gemein" - die Grundvoraussetzungen für einen Ballermann-Hit sind gelegt. Was fehlt: "Wir sind ja noch keine Ballermann-Hit-Sänger. Aber ich glaube, ein Aufritt zur Primetime im Bierkönig wäre schon eine feine Sache", sagte der 34-Jährige im Interview der "Bild"-Zeitung. Immerhin hat es Schieber auf verschiedenen Musikportalen in die Top 60 geschafft.

Schiebers Weggefährten Giefer und Gebhart im Video

Das Video, in dem Schieber als Referee auftritt, beginnt mit "Schieber, Schieber"-Rufen, mit denen in Fußball-Stadien für gewöhnlich der Schiedsrichter beschimpft wird – anderseits ist es auch eine Anspielung auf den Nachnamen des 34-Jährigen. "Ich wollte aus diesen Rufen schon immer etwas machen", sagte der Ex-Profi der "Bild".

In Schiebers Musik-Video treten auch Weggefährten wie der ehemalige Augsburger Torwart Fabian Giefer oder der Ex-Löwen- und Club-Spieler Timo Gebhart auf.

"Viele konnten sich das Lachen nicht verkneifen"

Mit seinem Party-Song hat der ehemalige Stürmer von Borussia Dortmund, Hertha BSC, des VfB Stuttgart, 1. FC Nürnberg und FC Augsburg auch seine Freunde überrascht. "Ich habe sehr viele positive und nette Reaktionen und Nachrichten bekommen, die meisten waren überrascht, weil sie keinen Party-Hit von mir erwartet haben", sagte der frühere Torjäger: "Viele konnten sich auch das Lachen nicht verkneifen und sagten: Schieber du bist einfach kein Normaler!"

Auf die Frage, ob das Toreschießen oder Singen schwieriger sei, antwortete der Ex-Stürmer: "Singen natürlich! Wenn du auf das Tor schießt und der Ball über deinen Spann rutscht, kann er trotzdem im Netz zappeln, triffst du aber den Ton nicht, dann tut es richtig in den Ohren weh!"