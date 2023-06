WM-Vorbereitung: Viel Arbeit für Bundestrainerin und ihr Team

Viel Arbeit an Physis, Technik und Taktik

Wieder in Herzogenaurach soll an vielem gearbeitet und gefeilt werden, was in Offenbach nicht rund lief. Auch wenn das Team am Samstag auf die Spielerinnen des FC Bayern München und Alexandra Popp verzichten musste: Martina Voss-Tecklenburg hat viele Baustellen aufgetan nach dem Spiel. Vorne unpräzise, hinten schlecht abgestimmt: Die Probleme der zweiten bis dritten Garde der Vize-Europameisterinnen fingen bei den einfachen Dingen an. Der Bundestrainerin stellten sich nach dem Spiel gar Grundsatzfragen: "Verstehen wir das Spiel so, wie wir es spielen wollen? Kennen alle ihre Aufgaben?"

Und auch die Spielerinnen gaben sich selbstkritisch. "Ich glaube, das Positivste war das Ergebnis", meinte Eintracht-Stürmerin Laura Freigang. Die gestandene Mittelfeld-Taktgeberin Sara Däbritz (Olympique Lyon) aus der Oberpfalz erklärte, es müsse im "physischen, technischen und auch taktischen Bereich" gearbeitet werden, Anlass zur Sorge bestehe aber nicht: "Wir haben noch ausreichend Zeit."

Auf der Suche nach der idealen Formation

Der erste Lehrgang läuft noch bis Mittwoch, dann am Samstag kommen die WM-Kandidatinnen in Herzogenaurach zum zweiten Lehrgang wieder zusammen. Voss-Tecklenburg will, wenn auch die Spielerinnen des FC Bayern München und Alexandra Popp mittrainiert haben, ihre Turnier-Startelf finden, mit der es wesentlich besser laufen soll und müsste, um im Endrunden-Turnier zu überzeugen.