Ist Harry Kane der neue Super-Neuner für den FC Bayern?

Es hat seine Zeit gedauert, aber nun soll der FC Bayern München seinen Wunschstürmer gefunden haben. Es handelt sich um Harry Kane, Angreifer bei Tottenham Hotspur. Der FCB hat laut eines Medienberichts ein erstes Angebot für Stürmer Harry Kane abgegeben. Wie das Portal "The Athletic" am Dienstag schreibt, bieten die Münchner den Tottenham Hotspur 70 Millionen Euro plus Bonuszahlungen für den 29-Jährigen.

Kane sieht München als das Ziel im Ausland

Steht also eine Verpflichtung bevor? Laut "Sky" soll auch der Kapitän der englischen Nationalmannschaft positive Signale gegeben haben, nachdem der deutsche Rekordmeister bei den Beratern die Chancen eines Wechsels ausgelotet hatte.

Demnach habe Kane den Bayern vermittelt, dass ein Transfer an die Säbener Straße für ihn das Ziel sei, sollte der 29-Jährige seinen aktuellen Klub in diesem Sommer für ein Engagement im Ausland verlassen. Aber das ist wohl auch der Knackpunkt - die Wechselgerüchte sind nicht neu, Jahr um Jahr hat sich Kane am Ende der Transferperiode doch wieder zu Tottenham bekannt.

Kane - ein Spieler mit Torinstinkt

Kane ist seit Robert Lewandowskis Weggang im letzten Sommer daher auch immer wieder Thema bei den Münchnern. Und der Spieler passt in das Anforderungsprofil des FC Bayern: Kane ist beidfüßig, kopfballstark, mit seinen 1,88 Metern wuchtig und ein Spieler mit Torinstinkt.

Seine Bilanz: 280 Tore und 64 Vorlagen in 435 Spielen für Tottenham. In der vergangenen Saison traf er 30 Mal für Tottenham - Kane ist damit einer der besten Mittelstürmer der Welt. Aber einen großen Titel holte er bislang noch nicht. Kane ist daher gierig auf einen sportlichen Erfolg.

Eines ist den Kluboberen zudem klar: Der Versuch des Rekordmeisters auf eine klassische Neun zu verzichten, ist gescheitert. Da lag Kanes Name nie fern. Doch eine wichtige Frage steht im Raum: Wie hoch ist die Ablöse für den Engländer, der im Juli 30 wird? Laut transfermarkt.de liegt sein aktueller Marktwert bei 90 Millionen Euro. Kane steht bei Tottenham noch bis Sommer 2024 unter Vertrag. Über Ablösesummen jenseits der 100 Millionen Euro wurde viel gemunkelt.

Hoeneß hielt vor kurzem Kane-Transfer für "völlig gaga"

Daher war für den Ehrenpräsident Uli Hoeneß eine Verpflichtung von Kane im März nicht vorstellbar. "Ich halte den Transfer für völlig gaga", sagte Hoeneß. Kane sei zwar ein "super Spieler", aber: "Letztes Jahr hat Tottenham 160 Millionen Euro (Ablöse) abgelehnt von Manchester City. Meinen Sie, der ist dieses Jahr billiger?"

Man darf dabei aber nicht außer Acht lassen: Tottenham will Kane an keinen Liga-Konkurrenten abgeben, bei einem Wechsel ins Ausland dürfte die Ablöse daher niedriger sein als die von Hoeneß kolportierten 160 Millionen. 80 Millionen Euro stehen im Raum - so viel wie Bayerns Rekordtransfer Lucas Hernandez im Sommer 2019 gekostet hat. Das erste Münchner Angebot wäre also in der Region angesiedelt.

Sind 70 Millionen für einen knapp 30-Jährigen sinnvoll?

Aber 70 oder 80 Millionen für einen knapp 30-Jährigen? In den verschieden Fanforen des Rekordmeisters wird darüber schon kontrovers diskutiert. Vielen ist Kane zu alt. Sie sehen in Mathys Tel den Hoffnungsträger für die Bayern. Doch der Franzose ist erst 18 - ihm fehlt es noch an Erfahrung.

Die könnte er zusammen mit Kane sammeln. Denn der sagte bereits in der Vorsaison, dass er sich vorstellen könnte, die nächste Generation mit an die Hand zu nehmen. Und 30 ist nicht für jeden Stürmer ein hohes Alter - Lewandowski war beispielsweise 32, als er zum FC Barcelona wechselte und konnte die Erwartungen dort vollends erfüllen.