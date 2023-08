BR24live 15.00 Uhr: Harry Kane zum FC Bayern - Wechsel fix?

Wochenlang zogen sich die Verhandlungen hin, nun hat der FC Bayern den Durchbruch erzielt: Tottenham Hotspur hat nach übereinstimmenden Medienberichten ein Angebot von über 100 Millionen Euro für Harry Kane, den Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft, angenommen.

Was jetzt noch fehlt, ist die offizielle Zusage von Kane. Dies gilt als Formsache: FC-Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte bereits vor Wochen erklärt, dass Kane unbedingt nach München wechseln will. "Er hat in allen Gesprächen ganz klar signalisiert, dass seine Entscheidung steht."

Harry Kane - der Bundesliga-Rekordtransfer

Mit einem Preis von über 100 Millionen Euro ist Harry Kane der Rekordtransfer beim FC Bayern, aber auch in der Geschichte der Fußball-Bundesliga - der allerdings auch fragen aufwirft. Ist die Summe gerechtfertigt? Wie wird Kane in das Mannschaftsgefüge des FC Bayern passen? Und was macht die Verpflichtung mit den Champions-League-Ambitionen der Münchner?

Wie stark wird der FC Bayern mit Kane?

Ab 15.00 Uhr analysieren die BR24Sport-Reporter Lukas Schönmüller und Taufig Khalil (FC-Bayern-Reporter) die neue Situation beim deutschen Fußball-Rekordmeister nach der Einigung im Wechselpoker.