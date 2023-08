Homosexualität im Profifußball: Wann outet sich der Erste?

Homosexualität ist im Profifußball auch 2023 noch ein Tabuthema. Bis heute gab es kein Outing eines homosexuellen Fußballers in Deutschland. Im Januar 2014 bekannte sich Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger als erster prominenter Fußballer zu seiner Homosexualität. Knapp drei Monate nach seinem Rücktritt vom aktiven Profifußball. Nun widmet sich die BR24Sport-Story "Der Erste - Homosexualität im Profifußball" dem Thema.

Der Tag wird kommen

Im Jahr von Hitzlspergers Outing veröffentlichte der Sänger Marcus Wiebusch seinen Song "Der Tag wird kommen", der sich dem Thema "Homophobie im Fußball" widmet und eben den Tag beschreibt, an dem sich der erste homosexuelle Profifußballer in Deutschland outet. Ein Tag, den es bis heute nicht gab.

BR24Sport-Story: "Der Erste - Homosexualität im Profifußball"

Für die BR24Sport-Story machen sich Marjorie Maurer und Dominik Vischer in mehreren Folgen auf die Suche, warum es diesen Tag bis heute nicht gegeben hat. Sie sprechen mit Fangruppen der bayerischen Vereine, schauen auf den deutlich anderen Umgang mit Homosexualität im deutschen Frauenfußball, blicken in die Amateurligen und versuchen eine Bilanz und einen Blick voraus - auf den Tag, der kommt.

Homosexualität im Profifußball - Der Song

In der ersten Folge von "Der Erste - Homosexualität im Profifußball" besucht Dominik Vischer Songwriter und Sänger Marcus Wiebusch in Hamburg und spricht mit ihm und St. Pauli-Trainer Fabian Hürzeler auch darüber, warum selbst das Stadion am Millerntor noch kein Outing eines aktiven Fußballers erlebt hat. Die Folge sehen Sie am Sonntag 13. August in "Blickpunkt Sport" ab 21.45 Uhr im BR Fernsehen oder bereits schon jetzt in der ARD-Mediathek.