Tottenham holt Sturmtalent: Hilft das den Bayern im Kane-Poker?

Am Dienstag vermeldete Tottenham Hotspur die Verpflichtung des Sturmtalents Alejo Véliz. Der 19-Jährige kommt vom argentinischen Erstligisten Rosario Central und soll eine Ablöse von 17 Millionen Euro kosten. Diese Nachricht werden auch die Bosse des FC Bayern interessiert zur Kenntnis genommen haben. Denn der Premier-League-Klub sieht in dem argentinischen U20-Nationalspieler einen potenziellen Nachfolger für den vom deutschen Meister umworbenen Stürmerstar Harry Kane. In 62 Spielen für Rosario erzielte Véliz 19 Tore.

Doch dass Tottenham schon in seiner ersten Saison auf Véliz als Kane-Nachfolger setzt, ist eher unwahrscheinlich. Der 19-Jährige gilt zwar als effizienter und physisch starker Stürmer, muss aber sein Talent erst einmal in einer der besten Ligen Europas unter Beweis stellen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es einfach zu früh, in dem Argentinier einen gestandenen Kane-Ersatz zu sehen. Der Transfer von Véliz zu Tottenham bedeutet also nicht automatisch, dass Kane deswegen zum FC Bayern wechselt.

Kane fehlt im letzten Testspiel - Indiz für Bayern-Wechsel?

Auch dass Kane im letzten Testspiel vor dem Start der Premier League nicht im Kader der Spurs stand, kann nicht als Indiz dafür gesehen werden, das die Kane-Ära in Tottenham endet. Tottenhams Trainer Ange Postecoglou verzichtete auf mehrere Spieler, die schon am Sonntag - wie Kane - im Test gegen Schachtar Donezk (5:1) im Einsatz gewesen waren. Das stand schon länger fest.

Mittlerweile will der deutsche Rekordmeister laut Medienberichten ein viertes Angebot für den englischen Nationalmannschaftskapitän unterbreiten - 110 Millionen Euro plus Bonuszahlungen sind die Münchner demnach bereit, Tottenham zu überweisen. Ein Angebot von um die 100 Millionen Euro hat Spurs Präsident Daniel Levy, der als knallharter Verhandlungspartner bekannt ist, Anfang der Woche abgelehnt.

Tottenham könnte Bayern-Millionen gut gebrauchen

110 Millionen Euro könnte Tottenham Hotspur gut gebrauchen. Neben Véliz wurden bereits acht Spieler für über 190 Millionen Euro verpflichtet, darunter auch Micky van de Ven vom VfL Wolfsburg, der allein schon um die 50 Millionen Euro Ablöse gekostet haben soll. Dagegen wurde bislang nur ein Spieler für knapp 12 Millionen Euro verkauft. Das Konto weist ein großes Transfer-Minus auf.

Laut "Times" soll Levy nun bereit sein, das erneute Angebot der Bayern-Bosse anzunehmen. Doch die Infos der britischen Zeitung sind sehr vage und mit Vorsicht zu genießen. Die Zeit drängt. Denn Kane will angeblich bis Ende der Woche Klarheit über seine Zukunft haben.