Handball-EM: Mitfiebern mit dem Jungstar aus Regensburg

Onkel schon Weltmeister

Das Handballspielen liegt bei den Lichtleins in der Familie. Sein Onkel Carsten Lichtlein ist 220-facher Nationalspieler und stand auch beim Weltmeistertitel 2007 im Tor. Vergangenes Jahr wurde Neffe Nils selbst U21-Weltmeister und zum wertvollsten Spieler des Turniers gewählt. Damit dieser Weg möglich wurde, musste er Regensburg aber schon früh verlassen. Mit 14 Jahren wechselte Nils von Regensburg in die Hauptstadt zu den Füchsen Berlin, für die er in der Handball-Bundesliga noch heute spielt.

Schon früh nach Berlin

Ihren Sohn schon so früh ins Handball-Internat in die Hauptstadt gehen zu lassen, war für sie kein leichter Schritt, sagt seine Mutter Silke Lichtlein, die in Regenburg als Lehrerin arbeitet. "Ich wollte es ihm einfach möglich machen, seinen Traum eventuell erfüllen zu können in der Bundesliga zu spielen." Jetzt spielt ihr Sohn sogar in der Nationalmannschaft. "Das macht mich natürlich sehr stolz als Mutter", sagt Silke Lichtlein.