München im Handball-Fieber: Fans aus aller Welt zu Gast

Beim ersten Spiel der Dänen gegen Tschechien waren die Tribünen rot. Hunderte Menschen sind angereist, alle in den Trikots ihrer Teams. München ist im Handballfieber. Das dänische Ehepaar Sandy und Igvöd Jansen ist nur für die EM nach Deutschland gekommen. "Ich war so überrascht, als in in die Arena kam. Ich hatte keine Ahnung, wie groß die ist und wie viele Menschen hier sein würden", sagt Jensen, die eine rot-weiß gestreifte Brille trägt.

Sie und ihr Mann reisen zu jedem großen Turnier, zu jeder Europa- und Weltmeisterschaft, nach Schweden, Kroatien, Ungarn. Der Weg nach München hat - zumindest für das erste Spiel - ausgezahlt. Trotz des unerwartet schweren Auftaktspiels beschenkten die dänischen Handballer ihre Fans mit einem Sieg (23:14).

Handballverrücktes Skandinavien

Den ersten Streich dürften in Dänemark viele Menschen mitbekommen haben, denn Skandinavien ist handballverrückt, erklärt TV-Moderator Klaus Müller Jakobsen. Sein Sender hat in der Olympiahalle ein Studio aufgebaut.

"Wir haben rund sechs Millionen Menschen in unserem Land und während der EM haben wir ungefähr 1,5 bis 2 Millionen Zuschauer. Das ist fast ein Drittel der Bevölkerung", sagt Jakobsen. Handball ist in Dänemark ein Straßenfeger – genauso wie in Island. 5.700 Karten für München orderte die Insel mit ihren nicht mal 400.000 Einwohnern.

Handball holte schon zuvor Stimmung in die Halle

Und unter all die Fans - die auch aus Tschechien, Griechenland, Portugal kommen - mischen sich Handballer aus Bayern. Handball wurde hier schon öfters gespielt, zuletzt bei der WM 2019. Unter anderen die kroatischen und spanischen Fans sorgten vor fünf Jahren für richtig gute Stimmung im ca. 12.000 Zuschauer fassenden Oval im Münchner Olympiapark.

Zuvor hatten hier auch schon Bundesligaspiele des TSV Milbertshofen und des MTSV Schwabing stattgefunden. Und auch bei den Olympischen Spielen 1972 war die Olympiahalle eine von fünf Spielstätten.

Bis zum 16. Januar werden in der Münchner Olympiahalle zwölf Gruppenspiele bei der Handball-EM gespielt. Ursprünglich hätten die EM-Partien schon im gerade entstehenden SAP Garden absolviert werden sollen. Doch die Bauzeit der zukünftigen Spielstätte des EHC Red Bull München (DEL) und des FC Bayern Basketball (BBL) verzögerte sich, sodass die Multifunktionsarena erst im Sommer eröffnet wird.