FC Bayern: Tuchel würde auch auf der Couch Meister werden

Das Interesse am FC Bayern ist grundsätzlich groß - auch über die Landesgrenzen hinaus. Vor dem Spiel gegen RB Leipzig (Samstag ab 20:30 Uhr in der Livereportage zum Hören) konnte Trainer Thomas Tuchel sein Sprachentalent beweisen. In drei Sprachen beantwortete er die Fragen der anwesenden Journalisten inklusive Vortrag über die Rolle von Benjamin Pavard in einer Dreier- oder Viererkette - im fließenden Französisch.

Und dann ging es natürlich auch noch um die Aufgabe Leipzig. Lösen die Münchner diese, während Dortmund am Folgetag beim FC Augsburg verliert, ginge die Meisterschale zum elften Mal in Folge in die bayerische Landeshauptstadt. Eine Sofa-Meisterschaft also. Für Tuchel, für den es die erste deutsche Meisterschaft wäre, ist die Art und Weise zweitrangig: "Da habe ich überhaupt kein Problem damit, wie es passiert. Hauptsache ist, dass es passiert."

Tabellenkonstellation eine "besondere Situation"

Doch die steht längst noch nicht fest. Die Münchner haben einen Punkt Vorsprung an der Tabellenspitze auf Verfolger Borussia Dortmund. Tuchel bezeichnet die Tabellenkonstellation vor dem Spiel als "besondere Situation". Nervös sei die Mannschaft nicht, berichtet ihr Trainer, aber entspannt sieht anders aus: "Es sieht nach Routine aus, wenn man auf die Anzahl der Titel schaut, aber die Tabellensituation ist keine Routine." 2019 unter Trainer Niko Kovac ging es ähnlich eng zu im Meisterrennen - auch damals mit dem besseren Ende für den FCB.

Doch daran will Tuchel nicht denken. Das beste Rezept sei, "das zu beeinflussen, was wir beeinflussen können. Das ist unsere Leistung, unsere Einstellung und unsere Leidenschaft", so der 49-Jährige vor dem letzten Heimspiel der Saison.

Konterabsicherung entscheidend gegen Leipzig

Dort wartet ein formstarkes Leipzig, das den Einzug in die Königsklasse sichern möchte, in München aber noch nie gewinnen konnte. "Es ist wichtig, wenn wir das Spiel kontrollieren wollen, die Konter zu verhindern, bevor sie entstehen. Wenn wir frei und aggressiv in die Angriffszone gehen, müssen wir uns absichern", weiß Tuchel. Die Sachsen haben aus den letzten acht Pflichtspielen nur eine Niederlage hinnehmen müssen.

Arjen Robben als Gast und Motivator

Vor der schweren Aufgabe haben die Bayern noch Besuch bekommen von einem, der weiß, wie gewinnen geht: Arjen Robben schaute am Freitag an der Säbener Straße vorbei. "Ich habe ihn versucht zu überzeugen für morgen", witzelte der Bayern-Trainer. Doch auch ohne Einsatz können seine Profis einiges von der Bayern-Legende lernen, findet Tuchel: "Seine Klarheit, seine mentale Stärke, der Hunger und zugleich die Bescheidenheit von ihm sind einfach beeindruckend." Mit der gleichen Einstellung müssen auch die Spieler des FC Bayern am Samstag auftreten und am Sonntag auf Schützenhilfe des FC Augsburg hoffen. Ihr Trainer hätte sicher nichts dagegen.