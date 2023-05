Warnstreik-Ticker: Chaos bleibt bisher aus

08.54 Uhr: Mittelfranken - Morgendlicher Berufsverkehr entspannt

Der bayernweite Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr hat keine größeren Auswirkungen auf den Berufsverkehr, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken. Möglicherweise auch wegen des Brückentages sei die Lage "entspannt". Es gebe kein Verkehrschaos. In Nürnberg bietet die VAG auf 14 Buslinien einen Notfahrplan an, auf Basis des sogenannten Nightliner-Netzes. Das Nighliner-Angebot werde angenommen, so eine VAG Sprecherin. Überfüllt seien die Busse jedoch nicht. Die U-Bahnen und die Straßenbahnen fahren in Nürnberg nicht. In Fürth steht der komplette Nahverkehr am Freitag still. Man habe es über den Feiertag nicht geschafft einen Notfahrplan einzurichten, sagte eine Sprecherin von "Infra Fürth" dem BR.

08.31 Uhr: Ausfälle im Stadtbusverkehr Regensburg - Lage ruhig

Der Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr hat auch Auswirkungen in Regensburg. Einige Menschen waren am Regensburger Busbahnhof unterwegs, auch, weil in Regensburg laut Mitteilung des Stadtwerk.Mobilität nur die innerstädtischen Stadtbusse betroffen sind. Das sind die Linien: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 32, 39, 72, 73, 76, 78, 80, 4A, 8A, 8B, 11A, A, C1, C2, C4, C6, X1, X4, X6, X9 und der kostenfreie Dult-Bus. Eine Sonderregelung gibt es für die Linie 5: Alle Fahrten stadteinwärts mit Start innerhalb des Stadtgebietes sowie stadtauswärts mit Zielschild "Schwabelweis" werden nicht durchgeführt, so der RVV. Alle sonstigen Fahrten aus dem Landkreis sowie in den Landkreis Regensburg werden durchgeführt.

08.30 Uhr: Augsburg nur wenig von ÖPNV-Streik betroffen

Der Streik im öffentlichen Nahverkehr wirkt sich auf Reisende in und um Augsburg kaum aus. Wie die Sprecherin der Augsburger Stadtwerke, Stephanie Lermen, auf BR-Anfrage erklärt hat, sind in der Fuggerstadt lediglich die Mitarbeiter der Fahrzeug-Werkstätten aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Lermen zufolge sind alle Straßenbahnen und Busse der Stadtwerke unterwegs. Das Fahrpersonal sei normal zum Dienst gekommen.

08.16 Uhr: Stadtwerke - Wichtige Linien in Landshut bedient

In der niederbayerischen Bezirkshauptstadt Landshut kommt es wegen des Warnstreiks zu Ausfällen im städtischen Busverkehr. Viele Busse sind am Morgen gar nicht erst ausgerückt. Allerdings verkehren nach Angaben der Stadtwerke wichtige Buslinien dennoch. So fährt die "Altstadtlinie" Stand heute früh zwischen Altstadt – Hauptbahnhof – Münchnerau- Gündlkoferau in beiden Richtungen. Auch die Schüler- und Berufslinien 528, 529, 533, 534, 574, 576 sowie 577 verkehren aktuell.

08.00 Uhr: Streik bei der MVG - Nur U6 fährt regelmäßig

Der Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in München dauert noch bis morgen (20.5) 3.30 Uhr, das teilt die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) auf ihrer Website mit. Es komme daher zu massiven Einschränkungen. Heute fährt von den U-Bahnen nur die U6, dort wird ein 10 Minutentakt angestrebt, alle anderen Linien sind außer Betrieb. Trambahnen fahren keine. Bei den Bussen fahren laut MVG fast alle Linien, jedoch in unregelmäßigen Abständen. Nur die Linien 58/68 und 153 sind komplett eingestellt.

06.15 Uhr: Keine Schulbusse in Regensburg

Im Großraum Regensburg fahren keine Linienbusse und keine Schulbusse. Wie der Regensburger Verkehrsverbund RVV mitteilte, fallen voraussichtlich ganztägig alle innerstädtischen Linienbusse aus. Der Regionalbusverkehr ist laut RVV vom Streik nicht betroffen.

05.20 Uhr: Busverkehr in Schweinfurt betroffen

Von dem ganztägigen Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr ist auch der Busverkehr in der Stadt Schweinfurt betroffen. Wie die Schweinfurter Stadtwerke mitteilen, "ist zu erwarten, dass der Stadtbusverkehr in Schweinfurt größtenteils zum Erliegen kommt".

Die Stadtwerke bitten Fahrgäste darum, auf alternative Beförderungsmöglichkeiten auszuweichen. Keine Auswirkungen hat der Warnstreik auf Busfahrten, die von ÖPNV-Dienstleistern und damit nicht von den Stadtwerken selbst durchgeführt werden.

05.00 Uhr: Stillstand in mehreren Städten erwartet

In vielen bayerischen Städten dürften Busse und Trambahnen heute weitgehend stillstehen. Wegen des Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi kündigten mehrere Verkehrsbetriebe unter anderem in München und Nürnberg an, keine oder deutlich weniger Fahrten als üblich anbieten zu können. Betroffen sind in den beiden größten Städten Bayerns neben Bus und Tram auch die U-Bahnen.

Auch in Regensburg, Fürth, Landshut, Schweinfurt, Bamberg und Bayreuth wurden im Vorfeld ganztägig Einschränkungen erwartet. In Augsburg soll der Streik laut Verdi nur von 6.00 Uhr bis 14.00 Uhr dauern.