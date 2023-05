Neues Heimtrikot der Bayern - eine Hommage an die Vergangenheit

"Rot-weiße Trikots, wir wolle rot-weiße Trikots" sang einst Sammy Kuffour bei einer Meisterfeier vom Münchner Rathausbalkon. Rot-weiß ist das neue Heimtrikot der Bayern nicht, aber weiß-rot. Es ist schlicht gehalten mit weißer Brust und tiefroten Ärmeln: Es erinnert an jenes aus der ersten Bundesliga-Saison der Bayern 1965/66. Erstmals damit auflaufen werden Bayern bei ihrem letzten Heimspiel gegen RB Leipzig.

"Die Farben Rot und Weiß begleiten mich schon mein Leben lang", sagte Profi Thomas Müller in einer Pressemitteilung. Das Shirt stehe "mit unseren traditionellen Farben für die Erfolgsgeschichte des FC Bayern München". Lina Magull meinte: "Wer an den FC Bayern denkt, hat sofort Bilder in rot und weiß vor Augen. Schon als Kind war mein Zimmer in diesen Farben gestaltet." Die Innenseite des Kragens zeigt den Schriftzug "Rot und Weiß ein Leben lang" - eine Anspielung auf eine der Vereinsstatuten, die besagt, dass Heimtrikots rot und weiß sein müssen.

Wie sehen die anderen Trikots aus?

Obwohl offiziell noch gar nicht vorgestellt, ist vor allem um das neue Auswärtstrikot des Rekordmeisters eine heftige Debatte entfacht. Es soll in schwarz gehalten sein mit Grün-Lila-Akzenten und einer Weltkarte bestehend aus Punkten - eine ungewöhnliche Kombination. Ob es wirklich so kommt, werden die Fans vermutlich beim letzten Auswärtsspiel der Bayern in Köln sehen - traditionell laufen die Bayern zum Saisonende mit den neuen Trikots auf.

Das Ausweichtrikot, das vor allem in der Champions League getragen wird, dürfte wieder den Erwartungen der Bayern-Fans entsprechen. Sollten die Gerüchte stimmen, kommt dieses Jersey ähnlich wie das Heimtrikot im Retro-Look daher. Statt des Vereinsemblems prangt das Logo von 1923 auf der Bayern-Brust. Das Trikot soll cremefarben sein, die Schriftzüge dunkelrot.