Leverkusen - FC Bayern Frauen I 20.05., 13 Uhr I TV und Stream

Nachdem der VfL Wolfsburg am vergangenen Sonntag gepatzt hat, können die Fußballerinnen des FC Bayern München bereits an diesem Wochenende Meister der Frauen-Bundesliga werden. Am vorletzten Spieltag der Saison trifft das Team von Trainer Alexander Straus auf Bayer Leverkusen. Mit einem Sieg wäre der fünfte Meistertitel der Vereinsgeschichte perfekt.

BR24Sport zeigt das Spiel live und in voller Länge ab 13:00 Uhr im BR Fernsehen und im Stream. Bernd Schmelzer kommentiert die Partie. Dominik Vischer ist Ihr Moderator.

Die FC Bayern Frauen gewannen am vergangenen Wochenende mit 1:0 gegen die TSG Hoffenheim. Weil der VfL Wolfsburg am Sonntag mit 0:4 bei Eintracht Frankfurt verlor, beträgt der Rückstand der Wölfinnen auf die Münchnerinnen nun vier Punkte. Die Mannschaft von Trainer Alexander Straus hat es also in der eigenen Hand.

Sollten die FC Bayern Frauen Leverkusen schlagen, stünden sie unabhängig vom Ergebnis der Wolfsburginnen als deutscher Meister fest. Der VfL spielt erst am Sonntag auswärts in Meppen. Bei einer Niederlage müssen die Münchnerinnen hoffen, dass Wolfsburg ebenfalls verliert. Sonst fällt die Entscheidung um die Meisterschale doch erst am letzten Spieltag.

3. Liga: Aue - Ingolstadt im Anschluss

Im Anschluss gibt es Drittliga-Fußball im BR Fernsehen. Der FC Ingolstadt, der den Klassenerhalt schon sicher hat, ist zu Gast bei Erzgebirge Aue. Für die Schanzer geht es darum, die Saison zu einem versöhnlichen Ende zu bringen und sich möglicherweise auch schon für die kommende Spielzeit einzuspielen. Ihr Reporter für die Partie Erzgebirge Aue - FC Ingolstadt ist Lukas Schönmüller.