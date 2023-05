Meisterkrimi: So holt der FC Bayern schon am Sonntag den Titel

Die letzten Jahre ging es in der Bundesliga eher langweilig zu - der FC Bayern stand regelmäßig schon vor Saisonschluss als Meister fest. Nur in der Saison 2018/19 musste der Rekordmeister bis zum letzten Spieltag zittern - damals lagen die Münchner nur zwei Punkte vor Borussia Dortmund. Doch die Münchner gaben sich keine Blöße und besiegten Eintracht Frankfurt eindrucksvoll mit 5:1 und konnten danach ausgiebig die obligatorische Meisterschafts-Bierdusche genießen.

Dieses Jahr ist es erneut der BVB, der den elften Titel in Folge für den FCB rechnerisch verhindern kann. Einen Punkt trennt den Dauerrivalen von den Münchnern. Eine Entscheidung über die Meisterschaft kann theoretisch schon am vorletzten Spieltag fallen.

Gewinnen die Münchner am Samstag gegen Leipzig bauen sie einen gehörigen Druck auf den BVB auf, der erst am Sonntag beim FC Augsburg gastiert. Verliert Dortmund dort, steht der FC Bayern am Sonntagabend als Meister fest.

Werden Leipzig oder der FCA zum Meisterschaftsmacher?

Werden Leipzig und Augsburg zum Zünglein an der Waage im Meisterschaftskampf? RB ist aktuell Dritter der Tabelle und ist damit auf dem besten Weg, in die Champions League einzuziehen. Doch SC Freiburg als Fünfter liegt nur vier Punkte hinter Leipzig - bei einem Sieg der Sorg-Truppe gegen Wolfsburg und einer Pleite der Sachsen in München, wäre die Königsklasse in Gefahr. Beim einem Dreier wäre für das Team von Marco Rose die Teilnahme an der Champions League perfekt.

Sollte Leipzig also in der Allianz Arena gewinnen, dann läge Dortmund bei einem Sieg in Augsburg zwei Punkte vorne. Doch auch für die Schwaben geht es um was - nämlich den Klassenerhalt.

Nach der 2:3-Niederlage gegen Bochum braucht Augsburg noch einen Sieg, um sicher in der Bundesliga zu bleiben. Drei Punkte trennen die Fuggerstätter vom Relegationsplatz, vier von einem direkten Abstiegsplatz. Die Bilanz spricht klar für Dortmund, aber zu Hause konnte der FCA dem favorisierten BVB doch Punkte abknüpfen. Zuletzt gelang den Schwaben 2020/21 ein Heimsieg gegen den Revierverein.

Entscheidet am Ende das Torverhältnis?

Bei einem Unentschieden und/oder einer Niederlage der Bayern und/oder einem Sieg der Dortmunder vertagt sich die Titel-Entscheidung auf den 34. Spieltag. Dann muss der FC Bayern beim 1. FC Köln ran, die Dortmunder empfangen den 1. FSV Mainz 05.

Und da könnte auch das Torverhältnis entscheidend sein: Verliert der FCB und der BVB holt einen Punkt in Augsburg, gehen beide punktgleich ins Saisonfinale: Aktuell liegt der Vorteil klar beim Rekordmeister: 89:34 für München, 78:42 für Dortmund.