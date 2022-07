Ballermann Songwriter: "Layla-Diskussion bringt vor allem Quote"

Was ein guter Song wird, entscheidet das Publikum: "Wenn die sofort mitsingen - dann läuft der Song", sagt der Lauinger Songwriter Klaus Hanslbauer. Die Diskussion um den Text des Songs Layla löse eigentlich nur einen "absoluten Hype" aus, er ist sich sicher, dass der Song jetzt noch weitere Wochen auf Platz eins bleiben werde.

"Wenn alle gleich mitsingen - das macht einen guten Song aus"

Er selbst singe das Lied bei seinen Auftritten immer wieder und erlebe, wie begeistert das Publikum darauf reagiere. "Da singen alle mit, gleich beim ersten Satz. Da musst du dann nichts mehr tun – und das macht einen Mega Song aus", sagt der Lauinger. Auch er wird "Layla" heute Abend wieder singen, in seiner Kneipe in Lauingen, "weil das einfach ein unglaublicher Ohrwurm ist", sagt der Lauinger, setzt sich ans Keyboard und legt los: "Ich hab' 'nen Puff ...." singt er, seinen Hut auf, sein Markenzeichen - und fügt hinzu: "Es gibt Lieder mit weit schlimmeren Texten, die sind auch nicht verboten".

Beim Text von "Joana" gab es auch kein Verbot

Seine Songs - darunter der "König von Mallorca" oder "Joana" grölen tausende von Touristen auf dem Ballermann - sie singen und feiern. Bei dem von ihm für Peter Wackel gecoverten Hit "Joana" habe es keinerlei Diskussion gegeben, so Hanslbauer, dabei kämen da auch die Worte "Du geile Sau" vor.

Wenn es zu weit unter die Gürtellinie gehe, dann finde er das allerdings auch nicht gut. In diesem Fall aber sieht er kein Problem und will den Song heute und morgen Abend in seiner Kneipe in Lauingen auch mehrmals anstimmen.

Das Publikum entscheidet, welcher von tausenden von Songs die Nummer eins wird

Jährlich würden in der Branche Tausende von Songs produziert, einer packe es dann auf die Nummer eins, und welcher, das entscheide das Publikum: "Wenn die den Song mitsingen, dann ist es ein Hit", und das sei bei Layla der Fall. Andere Lieder hätten weit problematischere Texte und würden auch nicht verboten.

Ähnliche Diskussion um "Donaulied"

Als es eine ähnliche Diskussion vor zwei Jahren um das "Donaulied" gab, war Hanslbauer bereits einen Schritt weiter: er hatte den umstrittenen Text bereits zuvor "entschärft". In dem Lied geht es um die Vergewaltigung einer jungen Frau. Damals startete eine Studentin deshalb eine Petition wegen des Liedtextes. Hanslbauer hatte allerdings jahre zuvor eine neue Fassung mit einer entschärften Textversion als Partyversion für Mickie Krause herausgebracht.

Layla von der Stadt Würzburg auf dem Volksfest verboten

Der Song «Layla» steht wegen seiner Textzeilen in der Kritik. Dabei sind DJ Robin & Schürze mit ihrem Sommersong derzeit auf Platz 1 der deutschen Singlecharts. Die Stadt Würzburg hat den Song allerdings auf ihrem Volksfest verboten, was die Diskussion über den umstrittenen Text in Gang brachte. Der Text sei sexistisch: In dem Lied geht es um eine Prostituierte. Sie wird als "schöner, jünger, geiler" und als "Luder" besungen. Anfang der Woche gab die Stadt Würzburg bekannt, dass das Lied auf ihrem Kiliani-Volksfest nicht mehr laufen soll.