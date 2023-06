Spieler-Umfrage: FC Bayerns Mané die Enttäuschung der Saison

Er war der "Königstransfer" des FC Bayern: Sadio Mané. Für 32 Millionen Euro plus Boni in Höhe bis zu neun Millionen Euro kam der Senegalese vom FC Liverpool nach München. Die Bayern-Verantwortlichen (damals noch Oliver Kahn als Vorstandsvorsitzender und Hasan Salihamidzic als Sportvorstand) waren vom Können des 31-Jährigen so überzeugt, dass sie mit einem üppigen Jahresgehalt von 22 Millionen ausstatten - so viel bekommt bei den Münchnern keiner.

Direkt hinter Mané folgt Joshua Kimmich

Doch der Senegalese konnte beim Rekordmeister seine Leistung nicht abrufen. Und machte mehr mit Kabinenprügeleien als mit Toren auf sich aufmerksam. Eine Umfrage des Fachblatts "Kicker", an der sich 252 Spieler beteiligten, hat nun ergeben: Der vermeintliche Star-Einkauf ist für 41,7 Prozent der Bundesliga-Profis die Enttäuschung der Saison. Auf Platz zwei liegt Vereinskollege Joshua Kimmich (7,5 Prozent).

Ähnlich wie die Profis sieht Manés Situation (anders als Kimmichs wohlgemerkt) wohl auch der FC Bayern: Nach nur einem Jahr soll Mané auf der Streichliste des Vereins stehen. Eventuell kommt es ja aber zu einem Umdenken: Denn Mané hat beim Länderspiel in der vergangenen Woche gegen Brasilien auf ganzer Linie überzeugt. Der Afrika-Meister entzauberte die Südamerikaner und gewann mit 4:2 - mit zwei Toren maßgeblichen Anteil am Erfolg hatte Mané.

Nagelsmann Verlierer unter den Trainern

Bei den Trainern zählt der Ex-Bayern-Coach Julian Nagelsmann zu den Verlierern. Mit 26,2 Prozent liegt der 35-Jährige vor dem beim VfB Stuttgart geschassten Bruno Labbadia (14,3). Gewinner ist Urs Fischer (21,8), der Union Berlin in die Champions League führte.

Und auch die deutsche Nationalmannschaft erhielt ein schlechtes Zeugnis. 63,9 Prozent der befragten Profis sehen sie bei der Heim-EM 2024 nicht als Titelanwärter. Für 57,1 Prozent steht fest, dass auch die deutschen Klubs international den Anschluss verlieren.

Kolo Muani überzeugt die Kollegen

Am meisten imponiert hat den Kollegen der Frankfurter Randal Kolo Muani (24,2 Prozent), der zuletzt ja auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurde und sich vor Jude Bellingham (Borussia Dortmund/17,5) durchsetzte. Top-Torhüter war Mark Flekken vom SC Freiburg, schwächster Keeper laut Umfrage der Schalker Alexander Schwolow.

Pep Guardiola weltbester Trainer

Als besten Trainer der Welt sehen die Befragten Pep Guardiola von Champions-League-Sieger Manchester City. Dessen Profis Erling Haaland und Ruben Dias wurden zu den besten Offensiv- bzw. Defensivspielern gekürt. Bester Torwart ist Thibaut Courtois (Real Madrid) vor Nationalspieler Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona).