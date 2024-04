Erster Matchball abgewehrt: Straubing verkürzt im DEL-Halbfinale

Die Straubing Tigers haben den vorzeitigen Einzug der Eisbären Berlin ins Playoff-Finale verhindert. Das vierte Aufeinandertreffen entschieden die Niederbayern mit mit 3:2 (1:0, 0:1, 2:1) für sich. Der Rekordmeister aus der Hauptstadt verringert seine Führung in der Best-of-seven-Serie damit auf 3:1.

Die Gastgeber zeigten von Beginn an, dass sie ihre letzte Chance auf eine Wende in der Serie nutzen wollten. Cole Fonstadt legte im ersten Drittel zum 1:0 vor (10. Minute). Im zweiten Durchgang waren es zwar dann die Rekordmeister, die aufzuzeigen schienen: Frederik Tiffels belohnte die Bemühungen seines Teams in der 30. Spielminute und sorgte für seinen ersten Playoff-Treffer.

Straubing-Torhüter verhinderte Comeback der Berliner

Doch im Schlussdrittel waren die Straubinger wieder die dominante Mannschaft: Erst sorgte Tigers-Stürmer Mark Zengerle für die erneute Führung (44.), dann ließ Josh Samanski die Straubinger jubeln (3:1, 50. Spielminute).

Zwar sorgten die Berliner durch einen Treffer von Blaine Byron in der 54. Spielminute noch einmal für Spannung, doch in der Schlussphase war Straubings Torhüter Hunter Miska zur Stelle. Erster Erfolg gegen die Eisbären - erster Matchball des Rekordmeisters abgewehrt.

Am Dienstag haben die Eisbären in eigener Halle die nächste Chance, ihren 13. Finaleinzug perfekt zu machen.