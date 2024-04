Eishockey-Play-offs: EHC München fightet sich zurück

Durch das 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) in Bremerhaven ist der Titelverteidiger im Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wieder im Soll. Nach zwei Niederlagen war der Sieg im Norden lebenswichtig für die Mannschaft von Headcoach Toni Söderholm. Mit einem Sieg zuhause am Sonntag (17.00 Uhr) wäre die Serie wieder ausgeglichen. Ins Finale kommt der Klub, der zuerst vier Partien für sich entscheidet.

Söderholm freut sich über "stabile Performance"

Konrad Abeltshauser (7.), Trevor Parkes (25.), Maximilian Kastner (53.) und Christopher DeSousa (58.) meldeten mit ihren Treffern den Champion in der Serie an und verhinderten mit einem Ausrufezeichen den "Match-Puck" für Bremerhaven. Bei einem Sieg hätte nur noch ein Erfolg zum Finaleinzug gefehlt.

Die Münchner zeigten eine überzeugende Leistung und waren zum ersten Mal in der Serie die klar bessere Mannschaft. So sah das auch EHC-Trainer Söderholm: "Das war eine stabile Performance von uns heute. Waren anfangs ein paarmal etwas langsam im Kopf, aber dann sind wir durchgestartet", sagte er nach dem Spiel bei Magentasport. Jetzt werde sich "10 Minuten gefreut", und dann werde sich sein Team gut auf Spiel vier am Sonntag vorbereiten.