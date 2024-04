Fürth blamiert sich gegen Tabellenschlusslicht Osnabrück

Systemausfall beim Kleeblatt: Am 28. Spieltag der 2. Bundesliga blamierte sich die SpVgg Greuther Fürth gegen den Abstiegskandidaten VfL Osnabrück. Das 2:0 gegen das Tabellenschlusslicht ist eine erneute Ernüchterung, eine weitere Etappe in der nach unten zeigenden Formkurve für die Fürther. Bei den vergangenen zehn Spielen war gerade mal ein Sieg dabei (2:1 gegen den 1. FC Nürnberg). Damit rückt die Tabellenspitze und die Chance auf den Aufstieg in weite Ferne.

Schon in der dritten Spielminute schockten die Osnabrücker das Kleeblatt. Erste Chance, erstes Tor: Erik Engelhardt brachte die Fans an der Bremer Brücke früh zum Jubeln (1:0). Fürth versuchte zwar zu kontern, lieferte sich viele Zweikämpfe, doch die Bemühungen waren vergebens.

Fürth in zweiter Hälfte bemüht - aber vergebens

Stattdessen waren es wieder die effizienten Osnabrücker, die Lücken entdeckten und nutzten - so auch in der 21. Spielminute. Christian Conteh nahm eine flache Flanke an und schob den Ball leichtfüßig ins leere Tor (2:0). Ein eiskalter Auftritt der Osnabrücker, lange Gesichter hingegen bei den Franken.

Mit dem 2:0 ging es dann auch in die Kabine. In die zweite Hälfte schienen beide Mannschaften mit Elan zu starten, doch Chancen ergaben sich erst wieder zum letzten Spielviertel hin. Da machte die SpVgg immer wieder auf sich aufmerksam und schien wieder zurück ins Spiel zu kommen. Doch es wollte einfach nicht gelingen, die Chancen blieben Chancen und das 2:0 stand bis zuletzt auf der Anzeigetafel.