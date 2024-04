Lichtblick beim FC Bayern: Neuer kehrt wohl gegen Arsenal zurück

Es wäre die erste gute Nachricht nach der 2:3-Niederlage gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag: Kapitän Manuel Neuer hat am Sonntag laut Bild und Sky wieder ein volles Torwarttraining auf dem Platz absolviert. Der 38-Jährige dürfte damit im Viertelfinal-Hinspiel bei den Gunners am Dienstag im Tor des Rekordmeisters stehen.

Der ehemalige FC-Bayern-Star Thomas Helmer ist am Sonntag ab 21.45 Uhr zu Gast in Blickpunkt Sport im BR Fernsehen und im Stream.

Neuer hatte die Bundesliga-Spiele gegen Borussia Dortmund (0:2) und beim 1. FC Heidenheim (2:3) wegen einer Muskelverletzung verpasst, die er sich bei der Nationalmannschaft zugezogen hatte. Er wurde bei den Bayern von Sven Ulreich vertreten, der zumindest bei der Dortmunder Führung im Klassiker keine gute Figur machte.

Die Bayern hoffen nach Angaben von Sportvorstand Max Eberl auch auf eine rechtzeitige Rückkehr von Leroy Sane und Kingsley Coman. Ausfallen für Arsenal könnten neben den langzeitverletzten Sacha Boey und Bouna Sarr auch der erkrankte Aleksandar Pavlovic und der angeschlagene Noussair Mazraoui.