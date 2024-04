Titelrennen: So wird "Vizekusen" zu "Meisterkusen"

Jede Serie reißt einmal - und dieses Jahr ist es beim Rekordmeister wohl soweit: Zum ersten Mal seit 2012/13 heißt der Deutsche Fußball-Meister nicht FC Bayern München. Elf Titel in Folge feierten die Münchner - nun wird die Schale wohl an Bayer Leverkusen gehen.

Die Werkself, die vom ehemaligen Bayern-Spieler Xabi Alonso trainiert wird, liegt vor dem 29. Spieltag 16 Punkte vor den Münchnern und könnte schon an diesem Wochenende vorzeitig über den größten Triumph in der Vereinsgeschichte jubeln: den Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Endlich kann Bayer den ungeliebten "Vizekusen-Fluch" ablegen.

Zur Erinnerung: Am 20. Mai 2000 braucht Leverkusen am letzten Bundesliga-Spieltag bei Unterhaching nur einen Punkt, um endlich zum ersten Mal deutscher Meister zu werden. Doch wegen eines Eigentors von Michael Ballack platzt der Traum jäh – und der FC Bayern holt sich damals die Schale.

Soweit sollte es dieses Mal nicht kommen: Leverkusen kann den Titel mit einem Sieg gegen Bremen schon am Sonntag aus eigener Kraft perfekt machen. Und sollten der FC Bayern und der VfB Stuttgart ihre Spiele verlieren, wäre Bayer sogar bereits am Samstag die Schale nicht mehr zu nehmen. Bei noch sechs ausstehenden Spieltagen sind pro Team noch 18 Zähler zu vergeben.

Leverkusen steht am 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga als Meister fest, wenn ...

... die Bayern ihr Heimspiel gegen den 1. FC Köln verlieren und der VfB Stuttgart zuhause gegen Eintracht Frankfurt unterliegt

... Bayer im Fall eines Bayern-Sieges das eigene Heimspiel am Sonntag gegen Werder Bremen gewinnt

... die Bayern und Stuttgart maximal einen Punkt holen und Bayer tags darauf gegen Bremen nicht verliert.

Wann gibt es die Schale für Bayer Leverkusen?

Bayer Leverkusen wird auch im Fall eines Titelgewinns am kommenden Sonntag aber noch nicht direkt die Meisterschale überreicht bekommen. Wie in der Fußball-Bundesliga üblich, wird die Schale nach Angaben der Deutschen Fußball Liga (DFL) auch in dieser Saison erst am 34. und letzten Spieltag überreicht. Leverkusen hat am 18. Mai ein Heimspiel gegen den FC Augsburg.

Steht der Meister vor dem 34. Spieltag noch nicht fest, befindet sich das Original der Schale in dem Stadion, in dem der Tabellenführer spielt. So war es auch im Vorjahr, als Borussia Dortmund den Titel im Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 noch verspielte. Die Bayern, die mit einem Sieg in Köln noch Meister wurden, erhielten im Anschluss zunächst ein Duplikat.