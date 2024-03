Tuchel schenkt Meisterschaft ab: "Glückwunsch nach Leverkusen"

Wie so oft in dieser Saison wirkten die Spieler und der Trainer Thomas Tuchel nach der 0:2-Niederlage gegen den BVB ratlos.

"Völlig frustrierend, völlig unerklärlich", kommentierte Joshua Kimmich das Spiel bei Sky. "Gegen den BVB brauchst du eigentlich keinen, der dich motiviert, da musst von selbst rennen schon einen Tag vorher. Das haben wir überhaupt nicht gezeigt." Und der 29-Jährige wurde noch deutlicher: In der zweiten Halbzeit habe man "quasi das Gefühl gehabt, es geht um nichts, es ist ein Freundschaftsspiel", fügte der Nationalspieler an. "Unabhängig von der Tabellensituation darf uns das nie und nimmer passieren - und erst recht nicht in einem Heimspiel gegen Dortmund."

Meisterschaft abgehakt

Apropos Tabellensituation: Am späten Nachmittag hatte Spitzenreiter Bayer Leverkusen einen Rückstand gegen Hoffenheim in den letzten Spielminuten noch zu einem Sieg gedreht. Das sahen auch die Bayern-Spieler und Thomas Tuchel noch kurz vor der Partie gegen Dortmund. "Das hat uns mit Sicherheit nicht geholfen", erklärt der Coach nach der Pleite. Auch Thomas Müller sagte: "Das war ein kleiner Dämpfer."

Denn mit dem Sieg hatte Leverkusen den Abstand auf die Münchner auf zehn Punkten gehalten. Nach der Nullnummer für das Team von Trainer Tuchel sind es nun bereits 13 Punkte Rückstand auf die Werkself. Die Meisterschaft ist damit für den FCB-Coach definitiv verspielt: "Glückwunsch nach Leverkusen."

Tuchel weiterhin ratlos

Noch bitterer als die Niederlage gegen den BVB ist womöglich aber die Erkenntnis, dass der FC Bayern immer noch nicht zu seinem alten Selbstverständnis zurückgefunden hat. Nach zuletzt drei Siegen nun der erneute Rückschlag. "Es ist offensichtlich extrem schwer für uns, mit dem richtigen Biss, mit der richtigen Leidenschaft Spiele anzugehen", erklärte Tuchel nach der Partie.

Probleme, die dem FC Bayern doch eigentlich immer fremd waren.