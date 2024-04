FC Bayern: Guerreiro-Hammer verschiebt Leverkusens Meisterfeier

Der FC Bayern hat sich in der Fußball-Bundesliga mit großer Mühe zurück in die Erfolgsspur gebracht. Vor dem Champions-League-Kracher gegen Arsenal kam der zweite Anzug des Rekordmeisters am 29. Spieltag zu einem mühevollen 2:0 (0:0)- Erfolg über den abstiegsbedrohten 1. FC Köln. Zuletzt hatte es gegen Dortmund und in Heidenheim zwei Niederlagen gegeben. Damit steht auch fest, dass Tabellenführer Bayer Leverkusen am Sonntag gegen Werder Bremen einen Sieg braucht, um sich fünf Spiele vor Schluss die deutsche Meisterschaft zu sichern.

Raphael Guerreiro erlöste die Münchener in der 65. Minute mit einem Traumtor, erst in der Nachspielzeit sorgte Kapitän Thomas Müller für klare Verhältnisse. Die stark veränderte Bayern-Elf und allen voran Harry Kane waren zuvor an der eigenen Chancenverwertung und dem starken FC-Keeper Marvin Schwäbe verzweifelt.

Mega-Rotation: Sieben Wechsel nach Arsenal-Spiel

Tuchel, der die Partie nach seiner vierten Gelbe Karte von der Loge aus verfolgte, stellte vor dem Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Arsenal (Mittwoch, 21 Uhr in der BR24Sport-Radioreportage) sein Team auf gleich sieben Positionen um. Ulreich, Guerreiro, Mazraoui, Pavlovic, Coman, Müller und Tel rückten in die Startelf, dafür nahmen Davies, Goretzka, Laimer und Musiala auf der Bank Platz. Die Wackelkandidaten Manuel Neuer (geschont nach Adduktorenverletzung) und Leroy Sané (Schambeinprobleme) sowie der länger verletzte Serge Gnabry schafften es nicht in den Kader.

Chancenwucher: Kane vergibt dreifach

Die zahlreichen Umstellungen sorgten für einen lebhaften ersten Durchgang, vor allem weil die Kölner sich nicht versteckten. Mehrmals schalteten die Gäste schnell um und kamen durch Faride Alidou (9.) und Sargis Adamyan (20.) zu Großchancen. Erst danach erarbeitete sich der FC Bayern ein Übergewicht und kam zu gleich mehreren Großchancen. Zunächst scheiterte Guerreiro völlig freistehend an Schwäbe (30.), dann vergab Harry Kane gleich dreimal im Strafraum: Sein erster Schuss krachte an den Innenpfosten (35.), der zweite strich knapp vorbei (38.), den dritten hielt Schwäbe fest (41.). Nur zwei Minuten später vergab Alidou auf der anderen Seite freistehend und im Gegenzug traf Tel erneut den Kölner Pfosten.

Nächster Bayern-Ausfall - Coman verletzt raus

Nach der Pause dann der nächste Dämpfer für die München: In der 49. Minute ging Kingsley Coman nach einem Richtungswechsel ohne gegnerische Einwirkung im Strafraum zu Boden und musste von den Betreuern vom Platz getragen werden. Jamal Musiala kam für den Franzosen ins Spiel und verzeichnete direkt einen Abschluss. Ebenfalls nur kurze Zeit später war es Tel, der Schwäbe zur nächsten Glanztat zwang (53.).

Auch im zweiten Abschnitt agierten die Gäste aus dem Rheinland couragiert und wagten sich immer wieder nach vorne. Nach 64 Minuten waren sie dann jedoch unaufmerksam, als sie Guerreiro an der rechten Strafraumkante alleine ließen und Joshua Kimmich den Portugiesen mit einem kurz ausgeführten Eckball in Szene setzte. Der Linksfuß fackelte nicht lange und schoss den Ball aus 20 Metern in den linken oberen Winkel.

Upamecano verschuldet fast den Ausgleich

Köln gab jedoch nicht auf und wäre um ein Haar noch kurz vor Schluss belohnt worden: Nach einem Aussetzer des eingewechselten Dayot Upamecano vergaben den Ausgleich Luca Waldschmidt und Steffen Tigges für die Gäste vor dem verwaisten Bayern-Tor. In der Nachspielzeit machte Thomas Müller nach einem Fehler der Kölner den Deckel dann drauf.