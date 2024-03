Stanisic: Erst Meister mit Leverkusen, dann zurück nach München?

Zu Saisonbeginn verlieh der FC Bayern Verteidiger Josip Stanisic etwas überraschend an Ligarivalen Bayer Leverkusen. Ein Schritt, den der Rekordmeister im Nachhinein vielleicht bereut: Zum einen fehlten aufgrund Verletzungen oder Länderspiele den Münchner oft Defensivspieler, zum anderen erzielte Stanisic ausgerechnet gegen den FC Bayern sein erstes Tor im Trikot der Werkself – sein Treffer leitete den 3:0-Sieg von Leverkusen ein, das damit seinen Vorsprung auf die Bayern in der Tabelle weiter ausbauen konnte.

Stanisic Zukunft "steht in den Sternen"

Die Verantwortlichen der Münchner würden eine Rückkehr des 23-Jährigen nach Leihende wohl begrüßen. Stanisic, der es mittlerweile zum Stammspieler unter Xabi Alonso geschafft hat, hält sich seine Zukunft dagegen offen: "Was über den Sommer hinaus passiert, steht noch in den Sternen", sagte der Defensivspieler vor dem Achtelfinal-Rückspiel der Leverkusener in der Europa League gegen Qarabag Agdam: "Derzeit ist die Situation, dass ich zurückmuss. Aber der Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft. Wir werden sehen."

"Am einen Tag bin ich da, am anderen Tag wieder weg." Josip Stanisic, Bayer Leverkusen

Sein Berater Dieter Hoeneß hatte zuletzt betont, dass Stanisic dem Bundesliga-Tabellenführer nicht erhalten bleiben werde. "Es gibt keine Klausel und keine Kaufoption für Leverkusen, sodass er im Sommer wieder beim FC Bayern sein wird", sagte er der Bild. Stanisic besitzt bei den Münchnern einen Vertrag bis 2026.

Stanisic hat sich am Anfang in Leverkusen schwer getan

Der kroatische Nationalspieler fühlt sich mittlerweile wohl in Leverkusen: "Natürlich bin ich zufrieden. Ich würde lügen, wenn ich nein sage", erklärte Stanisic, der auf dem besten Wege ist, mit seinem Leihverein die Meister-Serie seines Stammvereins zu beenden.

Von den alten Kollegen bekommt er regelmäßig Nachrichten. "Und eigentlich immer dieselben", sagte er lachend: "Meistens sind es Glückwünsche zum Sieg. Natürlich gibt es ab und zu auch mal einen Spaß oder einen Satz, den ich so nicht sagen würde. Aber ich bleibe cool."

In den ersten Monaten im Rheinland habe es "Tage gegeben, da war ich schlecht drauf, da hätte man mit mir besser nicht sprechen sollen", sagte Stanisic. "Aber die hat jeder Spieler. Im Großen und Ganzen ist es ganz gut gelaufen." In der Hinrunde kam er kaum zu Einsätzen, inzwischen ist er in acht von neuen Bundesligaspielen 90 Minuten auf dem Platz gestanden.

Da er auch Vater wurde, "hat sich in meinem Leben sehr viel verändert", sagte der gebürtige Münchner: "Früher habe ich es vielleicht auch mal nach Hause transportiert, wenn ich reizbar und schlecht drauf war. Das geht nicht mehr. Dem Kleinen ist es egal, ob ich gut gespielt oder trainiert habe. Das tut mir gut."