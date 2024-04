Medien: Nübel verlängert beim FC Bayern und bleibt in Stuttgart

Der FC Bayern hält an Alexander Nübel als Nachfolger von Manuel Neuer als Nummer eins im Tor fest. Medienberichten zufolge wird der Vertrag des 27-Jährigen, der in dieser Saison an den VfB Stuttgart ausgeliehen ist, vorzeitig bis 2030 verlängert. Er soll aber noch ein weiteres Jahr bei den Schwaben bleiben. Nübels Vertrag läuft wie der vom Münchner Kapitän bis Juni 2025. Ob der Kapitän des Rekordmeisters aber wirklich 2025 aufhört und seine Karriere beendet, ist noch offen.

Trotzdem wollten die Münchner Nübels Vertrag verlängern - der FCB sieht jetzt wohl Handlungsbedarf, da angeblich auch Klubs wie Sporting Lissabon und AS Rom Interesse an dem Keeper gezeigt haben. Ihn an potenzielle Interessenten zu verlieren, will der FC Bayern nun offenbar doch nicht riskieren und legte ihm laut "Bild"-Zeitung ein Arbeitspapier bis 2030 zur Unterschrift vor.

Kein einfacher Start für Nübel beim FC Bayern

Doch die Beziehung von Alexander Nübel und dem FC Bayern war nicht immer einfach. Den 27-Jährigen hatte Ex-Bayernfunktionär Hasan Salihamidzic 2020 als potenziellen Nachfolger von Manuel Neuer nach München gelockt.

Der damals 23-jährige Keeper des FC Schalke 04 kam ablösefrei an die Isar und sollte in nicht allzu ferner Zukunft die Nachfolge des deutschen Nationaltorwarts antreten. Von einer Einsatzgarantie, die Nübel erhalten haben soll, wollte beim FC Bayern aber niemand mehr etwas wissen.

So kam der junge Torhüter in seiner ersten Saison in München auf gerade einmal vier Pflichtspieleinsätze und musste erkennen, dass an der Nummer eins im Tor des Rekordmeisters erst mal kein Vorbeikommen war. Neuer steht auch vier Jahre später immer noch im Kasten.

Über Monaco nach Stuttgart

Für Nübel, der nicht auf der Bank versauern wollte, ging es stattdessen zum AS Monaco, wo er leihweise als Stammtorhüter (2021 bis 2023) zwischen den Pfosten stand, allerdings nicht fest verpflichtet wurde. Nach einigen Meinungsverschiedenheiten mit dem FC Bayern folgte in der aktuellen Saison die nächste Station beim VfB Stuttgart, wo sich Nübel stark präsentiert. Mit den Schwaben steht er derzeit überraschend punktgleich mit dem FC Bayern auf Rang drei der Bundesliga-Tabelle. Auch wegen Nübels Leistungen - in der laufenden Saison blieb er bislang zwölfmal ohne Gegentor - wird Stuttgart sich wohl für die Champions League qualifizieren.